Сила боліт і торфовищ: у НАТО придумали оригінальний спосіб, як стримати ЗС РФ (фото)

Військовий досвід України надихнув європейців на використання природних перешкод в обороні. Болота — небезпечна пастка для військових вантажівок, танків і важкої артилерії.

Related video

Європа хоче відновити болота вздовж східних кордонів, так вийде убезпечитися від імовірного нападу армії Росії. Про це пише видання Politico.

Ідея з'явилася після аналізу військового досвіду України. У лютому 2022 року під час наступу росіян на Київ, консультант з оборони та волонтер Олександр Дмитрієв організував підрив дамби на річці Ірпінь. Заболочена заплава, висушена ще за СРСР, відновилася.

Підрив дамби на річці Ірпінь зупинив просування ЗС РФ на столицю

Завдяки креативному рішенню вдалося зупинити просування ЗС РФ на столицю на північній ділянці. Провідні світові ЗМІ показували кадри з російськими танками, що загрузли в багнюці.

Три роки потому приклад України взяли на озброєння країни східного флангу НАТО. Фахівці вирішили "вбити двох зайців": створити оборонний бар'єр за рахунок боліт і боротися зі зміною клімату.

Торф'яні болота поглинають вуглекислий газ і одночасно топлять важку техніку ворога.

Країни НАТО відновлюють болота: як це відбувається

Фінляндія і Польща активно вивчають плани з відновлення боліт як для захисту своїх кордонів, так і в рамках боротьби зі зміною клімату. Варшава торік запустила з цією метою масштабний проєкт зі зміцнення кордону "Східний щит" вартістю 2,3 мільярда євро.

Велика частина торфовищ проходять уздовж кордону НАТО з Росією і Білоруссю: від фінської Арктики через країни Балтії, повз Сувалкський коридор і доходять до східної Польщі.

Армія РФ була не в змозі перетнути заболочену місцевість в Україні

Заболочена місцевість — небезпечна пастка для військових вантажівок і танків. Коли армія не в змозі перетнути заболочену місцевість, вони змушені переходити в райони, які легше обороняти.

На початку 2025 року стався трагічний випадок: четверо американських солдатів у Литві загинули, коли їхній 63-тонний бронетранспортер M88 Hercules заїхав у болото.

Автори матеріалу наводять приклади з історії, коли болота застосовували військові стратеги: німецькі племена заманили римські легіони в пастку в 9 році нашої ери, а совєти опинилися в пастці на прикордонних територіях Фінляндії під час радянсько-фінської війни в 1940-х роках.

"Фінляндія вже використовувала природу в оборонних цілях. Особливо це актуально на східному кордоні, там є багато чудових місць, їх треба зробити максимально важкопрохідними", — сказав член парламенту Паулі Аалто-Сетяля, який пройшов танкову підготовку під час служби в армії.

Країни Балтії поки що не поспішають виявляти інтерес до відновлення боліт. Влада Литви тільки обговорює цю ідею, а Естонія і Латвія лише враховують у планах оборонних ліній природні перешкоди, але масштабно відновлювати торфовища не збираються.

На відміну від України, у країн Євросоюзу поки що є можливість акуратно і швидко відновити торф'яні болота з урахуванням потреб екології, фермерів і військових.

"Можливо, краще подумати наперед, ніж потім діяти поспіхом. У нас ще є така можливість, а в України її не було", — підсумувала професорка відновлювальної екології Тартуського університету в Естонії Авелійна Хельм.

Нагадаємо, ЄС вирішив зайнятися відновленням залізниці "Залізний Рейн" через військові загрози від Росії. За 60 років мирного життя вони сильно заіржавіли і заросли травою.

Росія і Білорусь накопичують війська для проведення військових навчань "Захід-2025". Ці події багатьом нагадали підготовку до вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.