Сила болот и торфяников: в НАТО придумали оригинальный способ, как сдержать ВС РФ (фото)

Военный опыт Украины вдохновил европейцев на использование природных преград в обороне. Болота — опасная ловушка для военных грузовиков, танков и тяжелой артиллерии.

Европа хочет восстановить болота вдоль восточных границ, так получится обезопаситься от вероятного нападения армии России. Об этом пишет издание Politico.

Идея появилась после анализа военного опыта Украины. В феврале 2022 года во время наступления россиян на Киев, консультант по обороне и волонтер Александр Дмитриев организовал подрыв дамбы на реке Ирпень. Заболоченная пойма, высушенная еще при СССР, восстановилась.

Подрыв дамбы на реке Ирпень остановил продвижение ВС РФ на столицу

Благодаря креативному решению удалось остановить продвижение ВС РФ на столицу на северном участке. Ведущие мировые СМИ показывали кадры с российскими танкам, погрязшими в грязи.

Три года спустя пример Украины взяли на вооружение страны восточного фланга НАТО. Специалисты решили "убить двух зайцев": создать оборонительный барьер за счет болот и бороться с изменением климата.

Торфяные болота поглощают углекислый газ и одновременно топят тяжелую технику врага.

Страны НАТО восстанавливают болота: как это происходит

Финляндия и Польша активно изучают планы по восстановлению болот как для защиты своих границ, так и в рамках борьбы с изменением климата. Варшава в прошлом году запустила с этой целью масштабный проект по укреплению границы "Восточный щит" стоимостью 2,3 миллиарда евро.

Большая часть торфяников проходят вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью: от финской Арктики через страны Балтии, мимо Сувалкского коридора и доходят до восточной Польши.

Армия РФ была не в состоянии пересечь заболоченную местность в Украине

Заболоченная местность — опасная ловушка для военных грузовиков и танков. Когда армия не в состоянии пересечь заболоченную местность, они вынуждены переходить в районы, которые легче оборонять.

В начале 2025 года произошел трагический случай: четверо американских солдат в Литве погибли, когда их 63-тонный бронетранспортер M88 Hercules заехал в болото.

Авторы материала приводят примеры из истории, когда болота применяли военные стратеги: германские племена заманили римские легионы в ловушку в 9 году нашей эры, а советы оказались в ловушке на пограничных территориях Финляндии во время советско-финской войны в 1940-х годах.

"Финляндия уже использовала природу в оборонительных целях. Особенно это актуально на восточной границе, там есть много отличных мест, их надо сделать максимально труднопроходимыми", — сказал член парламента Паули Аалто-Сетяля, прошедший танковую подготовку во время службы в армии.

Страны Балтии пока не спешат проявлять интерес к восстановлению болот. Власти Литвы только обсуждают эту идею, а Эстония и Латвия лишь учитывают в планах оборонительных линий природные препятствия, но масштабно возобновлять торфяники не собираются.

В отличие от Украины, у стран Евросоюза пока есть возможность аккуратно и быстро восстановить торфяные болота с учетом потребностей экологии, фермеров и военных.

"Возможно, лучше подумать наперед, чем потом действовать в спешке. У нас еще имеется такая возможность, а у Украины ее не было", — заключила профессор восстановительной экологии Тартуского университета в Эстонии Авелийна Хельм.

Напомним, ЕС решил заняться восстановлением железной дороги "Железный Рейн" из-за военных угроз от России. За 60 лет мирной жизни они сильно заржавели и заросли травой.

Россия и Беларусь накапливают войска для проведения военных учений "Запад-2025". Эти события многим напомнили подготовку к вторжению в Украину 24 февраля 2022 года.