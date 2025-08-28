Дрони РФ шпигують за маршрутами постачання зброї ЗСУ: переривають логістику та підпалюють, — NYT

Речник німецьких Збройних сил заявив, що польоти дронів поблизу військових баз становлять значну загрозу безпеці. Деякі з безпілотників були виготовлені в Ірані й могли запускатися з кораблів у Балтійському морі.

Related video

Росія почала використовувати розвідувальні БпЛА, щоб відстежувати маршрути, які США та їхні союзники використовують для перевезення зброї через східну Німеччину. У такий спосіб вона збирає дані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та зриву допомоги Україні. Про це пише видання The New York Times.

За словами джерел, з якими поспілкувалися журналісти видання, США та Німеччина обговорювали російські диверсійні зусилля, зокрема, пожежі на складах у Великій Британії, спроби перерізати кабелі під Балтійським морем та низки операцій, спрямованих на те, щоб підірвати підтримку Києва. Цього року кількість російських диверсій значно скоротилася, що свідчить про посилення безпеки в Європі та зусиль розвідувальних служб США та Європи, ідеться у статті.

"Росіянам складніше діяти в цій ситуації. Але цілком можливо припустити, що росіяни зараз трохи обережніші, поки тривають переговори", — сказав Сет Джонс, який вивчає це питання для Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Диверсії РФ — що відбувається у Європі

Медіа нагадало про висновки звіту CSIS, опублікованого в березні 2025 року. У документі йшлося про те, що кількість російських атак у Європі зросла вчетверо між 2022 і 2023 роками, а потім знову потроїлася між 2023 і 2024 роками. За перші шість місяців цього року, лише 4 інциденти кваліфікувалися як саботаж або спроба саботажу з боку Росії.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень повідомив у звіті цього місяця, що цього року кількість диверсійних операцій зменшилася, але загроза залишається, оскільки європейцям важко скоординувати дії.

За словами джерел видання, розвідка США надавала інформацію європейським урядам про потенційні диверсії. Це включало попередження для представників німецької розвідки про змову з метою доставки вибухівки або запалювальних пристроїв на вантажних літаках, що пролітають через Німеччину. Попередження призвело до арешту трьох громадян України в Німеччині та Швейцарії. Федеральна прокуратура в Берліні заявила на той час, що план, схоже, був частиною змови з метою пошкодження логістичної інфраструктури для комерційних вантажних перевезень.

Також військові чиновники США та Європи дедалі більше стурбовані польотами дронів у Німеччині. Речник німецьких збройних сил заявив виданню, що польоти дронів поблизу військових баз становлять значну загрозу безпеці. Видання також повідомляє, що принаймні деякі з безпілотників були виготовлені в Ірані, а представники німецької розвідки вважають, що дрони могли запускатися з кораблів у Балтійському морі. Американські чиновники підтвердили факт польотів невідомих дронів, але заявили, що не змогли відстежити їхнє походження. Вони вважають, що безпілотниками керували росіяни або люди, які працюють на російські розвідувальні служби.

Сет Джонс заявив, що польоти дронів над маршрутами постачання були "прямим шпигунством", пояснило NYT. Наголошуєьтся, що Росія намагається дізнатися, які фірми виробляють зброю для України, і як зброя постачається до Польщі, а потім транспортується до України.

Тим часом з'явився коментар прессекретаря президента РФ Дмитро Пєсков щодо публікації The New York Times. Речник Кремля назвав розслідування "черговою качкою".

"Ні, ми не встигли ознайомитись із цими повідомленнями ЗМІ. Але уявити це важко, тому що в такому разі німці напевно все б зафіксували і навряд чи промовчали", — сказав він журналістам.

Шпигуни РФ у Європі

Нагадаємо, Фокус писав про дії спецслужб РФ у Європі. Наприклад, у Великій Британії викрили російських шпигунів, які відповідальні за удар по театру в Маріуполі. Двох агентів було звинувачено у зломі мобільного телефону Юлії Скрипаль за п'ять років до того, як російське розвідувальне управління ГРУ отруїло їх смертоносною нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Також повідомлялося, що Європейська комісія веде розслідування щодо можливої шпигунки РФ, яка працює перекладачкою і була запрошена на закриту зустріч у Брюсселі. Перекладачку видалили із залу засідань, оскільки вона записувала виступ президента України Володимира Зеленського щодо оборони та зброї.

Також видання L'Express розповіло про шпигунів РФ, які провели 13 спецоперацій на території ЄС. Вони викрадали дані про розробку зброї та зламували акаунти політиків.