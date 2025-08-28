Дроны РФ шпионят за маршрутами поставок оружия ВСУ: прерывают логистику и поджигают, — NYT

Представитель немецких Вооруженных сил заявил, что полеты дронов вблизи военных баз представляют значительную угрозу безопасности. Некоторые из беспилотников были изготовлены в Иране и могли запускаться с кораблей в Балтийском море.

Россия начала использовать разведывательные БпЛА, чтобы отслеживать маршруты, которые США и их союзники используют для перевозки оружия через восточную Германию. Таким образом она собирает данные, которые могут быть использованы для усиления диверсионной кампании Кремля и срыва помощи Украине. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам источников, с которыми пообщались журналисты издания, США и Германия обсуждали российские диверсионные усилия, в частности, пожары на складах в Великобритании, попытки перерезать кабели под Балтийским морем и ряд операций, направленных на то, чтобы подорвать поддержку Киева. В этом году количество российских диверсий значительно сократилось, что свидетельствует об усилении безопасности в Европе и усилий разведывательных служб США и Европы, говорится в статье.

"Россиянам сложнее действовать в этой ситуации. Но вполне возможно предположить, что россияне сейчас немного осторожнее, пока продолжаются переговоры", — сказал Сет Джонс, который изучает этот вопрос для Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Диверсии РФ — что происходит в Европе

Медиа напомнило о выводах отчета CSIS, опубликованного в марте 2025 года. В документе говорилось, что количество российских атак в Европе выросло вчетверо между 2022 и 2023 годами, а затем снова утроилось между 2023 и 2024 годами. За первые шесть месяцев этого года, только 4 инцидента квалифицировались как саботаж или попытка саботажа со стороны России.

Международный институт стратегических исследований сообщил в отчете в этом месяце, что в этом году количество диверсионных операций уменьшилось, но угроза остается, поскольку европейцам трудно скоординировать действия.

По словам источников издания, разведка США предоставляла информацию европейским правительствам о потенциальных диверсиях. Это включало предупреждение для представителей немецкой разведки о заговоре с целью доставки взрывчатки или зажигательных устройств на грузовых самолетах, пролетающих через Германию. Предупреждение привело к аресту трех граждан Украины в Германии и Швейцарии. Федеральная прокуратура в Берлине заявила на то время, что план, похоже, был частью заговора с целью повреждения логистической инфраструктуры для коммерческих грузовых перевозок.

Также военные чиновники США и Европы все больше обеспокоены полетами дронов в Германии. Представитель немецких вооруженных сил заявил изданию, что полеты дронов вблизи военных баз представляют значительную угрозу безопасности. Издание также сообщает, что по крайней мере некоторые из беспилотников были изготовлены в Иране, а представители немецкой разведки считают, что дроны могли запускаться с кораблей в Балтийском море. Американские чиновники подтвердили факт полетов неизвестных дронов, но заявили, что не смогли отследить их происхождение. Они считают, что беспилотниками управляли россияне или люди, которые работают на российские разведывательные службы.

Сет Джонс заявил, что полеты дронов над маршрутами поставок были "прямым шпионажем", пояснило NYT. Отмечается, что Россия пытается узнать, какие фирмы производят оружие для Украины, и как оружие поставляется в Польшу, а затем транспортируется в Украину.

Тем временем появился комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков относительно публикации The New York Times. Представитель Кремля назвал расследование "очередной уткой".

"Нет, мы не успели ознакомиться с этими сообщениями СМИ. Но представить это трудно, потому что в таком случае немцы наверняка все бы зафиксировали и вряд ли промолчали", — сказал он журналистам.

Шпионы РФ в Европе

Напомним, Фокус писал о действиях спецслужб РФ в Европе. Например, в Великобритании разоблачили российских шпионов, которые ответственны за удар по театру в Мариуполе. Двух агентов обвинили во взломе мобильного телефона Юлии Скрипаль за пять лет до того, как российское разведывательное управление ГРУ отравило их смертоносным нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Также сообщалось, что Европейская комиссия ведет расследование в отношении возможной шпионки РФ, которая работает переводчицей и была приглашена на закрытую встречу в Брюсселе. Переводчицу удалили из зала заседаний, поскольку она записывала выступление президента Украины Владимира Зеленского по обороне и оружию.

Также издание L'Express рассказало о шпионах РФ, которые провели 13 спецопераций на территории ЕС. Они похищали данные о разработке оружия и взламывали аккаунты политиков.