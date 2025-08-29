Росія накопичила зброю не на один удар: генерал попередив про обстріл "найближчими днями"

Під час останньої масованої атаки на Київ ЗС РФ спеціально запускали балістику над землею й вдалися до "зіркового удару". Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, що це ускладнило роботу ППО, в тому числі знищення цілей з комплексів Patriot.

Президент РФ Володимир Путін прагне загальмувати процеси щодо припинення війни і підготовки мирної угоди. Коли з'являється можливість, він намагається тиснути на Київ. Про це у коментарі "ТСН.ua" 29 серпня розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"А для цього у нього є старий і перевірений засіб впливу — завдавання масованого повітряного удару по Києву", — наголосив він.

Експерт пояснив, що під час атаки вночі на 28 серпня ЗС РФ змінили маршрути польоту балістичних ракет. Їх запустили так, щоб вони "стелилися над землею".

"Саме тому під час атаки з’явилася інформація, що вони "слабо фіксуються". Це означає, що ракету було важко супроводжувати або це відбувалося з перешкодами, що ускладнює їхнє знищення обслугою ЗРК Patriot, яких у нас і так небагато", — уточнив Романенко.

Окрім того, з його слів, росіяни спланували "зірковий удар", запустивши окрім ракет ударні дрони. Тобто цілі одночасно атакували Київ з різних боків, що значно ускладнює роботу ППО і підвищує ефективність обстрілу для ворога.

Генерал попередив, що під час паузи Росія накопичила засоби нападу не для однієї атаки, тож слід очікувати на ночі удари.

"За попереднім досвідом бачимо: якщо є пауза з обстрілами на 3 доби, це означає, що росіяни готуються до наступного удару. До цього була значно більша пауза, тому, гадаю, що росіяни накопичили засобів на 2–3 повітряні удари. Один уже відбувся, тому наступний може статися найближчими днями", — зауважив він.

Романенко припустив, що наступний обстріл може відбутись цього тижня, адже 1-3 вересня Путін перебуватиме з візитом у Китаї й може не наважитись на атаку у ці дні, щоб показати себе "миротворцем".

"Тому він може використати таку можливість перед цим", — додав експерт.

Нагадаємо, у Дарницькому районі закінчили пошуково-рятувальну операцію після масового обстрілу вночі на 28 серпня. У зруйнованому 5-поверховому будинку загинули 22 осіб, ще одна людина загинула у Шевченківському районі. Серед жертв — четверо дітей, найменшій дівчинці було два роки.

Серед цілей, які летіли на Київ вночі на 28 серпня, були нові безпілотники "Герань-3" з турбореактивними двигунами. Авіаексперт Валерій Романенко розповів про їхні особливості та методи боротьби з ними.