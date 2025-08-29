Россия накопила оружие не на один удар: генерал предупредил об обстреле "в ближайшие дни"

Во время последней массированной атаки на Киев ВС РФ специально запускали баллистику над землей и прибегли к "звездному удару". Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, что это усложнило работу ПВО, в том числе уничтожение целей из комплексов Patriot.

Related video

Президент РФ Владимир Путин стремится затормозить процессы по прекращению войны и подготовке мирного соглашения. Когда появляется возможность, он пытается давить на Киев. Об этом в комментарии "ТСН.ua" 29 августа рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"А для этого у него есть старое и проверенное средство воздействия — нанесение массированного воздушного удара по Киеву", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что во время атаки ночью на 28 августа ВС РФ изменили маршруты полета баллистических ракет. Их запустили так, чтобы они "стелились над землей".

"Именно поэтому во время атаки появилась информация, что они "слабо фиксируются". Это означает, что ракету было трудно сопровождать или это происходило с препятствиями, что затрудняет их уничтожение обслугой ЗРК Patriot, которых у нас и так немного", — уточнил Романенко.

Кроме того, по его словам, россияне спланировали "звездный удар", запустив кроме ракет ударные дроны. То есть цели одновременно атаковали Киев с разных сторон, что значительно усложняет работу ПВО и повышает эффективность обстрела для врага.

Генерал предупредил, что во время паузы Россия накопила средства нападения не для одной атаки, поэтому следует ожидать ночных ударов.

"По предыдущему опыту видим: если есть пауза с обстрелами на 3 суток, это означает, что россияне готовятся к следующему удару. До этого была значительно большая пауза, поэтому, думаю, что россияне накопили средств на 2-3 воздушных удара. Один уже состоялся, поэтому следующий может произойти в ближайшие дни", — отметил он.

Романенко предположил, что следующий обстрел может состояться на этой неделе, ведь 1-3 сентября Путин будет находиться с визитом в Китае и может не решиться на атаку в эти дни, чтобы показать себя "миротворцем".

"Поэтому он может использовать такую возможность перед этим", — добавил эксперт.

Напомним, в Дарницком районе закончили поисково-спасательную операцию после массового обстрела ночью на 28 августа. В разрушенном 5-этажном доме погибли 22 человека, еще один человек погиб в Шевченковском районе. Среди жертв — четверо детей, самой маленькой девочке было два года.

Среди целей, которые летели на Киев ночью на 28 августа, были новые беспилотники "Герань-3" с турбореактивными двигателями. Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал об их особенностях и методах борьбы с ними.