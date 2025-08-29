Після масштабної атаки: операторів дронів та фахівців ППО переводять у піхоту, — Стерненко

Відомий волонтер Сергій Стерненко повідомив, що після масштабних повітряних атак з'явились нові накази про переведення фахівців ППО та операторів дронів-перехоплювачів.

"Передали в один з підрозділів ППО перехоплювачі. А там вже нема кому ними працювати", — поскаржився Стерненко в одному із дописів на Х.

Стерненко повідомив тривожну тенденцію Фото: скріншот

Також він зауважив, що фіксує нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту. Зокрема і операторів дронів-перехоплювачів.

"З одного боку розповідаємо, як ми зараз розбудуємо ППО, з іншого боку цю систему руйнуємо. І це на тлі нарощення виробництва "шахідів". Немає слів", — написав волонтер.

У Генштабі ЗСУ, чи в Офісі президента Україні допис Сергія Стерненка поки не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Фокус писав про те, скільки цілей вдалось збити.

Також експерт Ігор Романенко пояснив, що ЗС РФ спеціально запускали балістику над землею, що ускладнило роботу ППО, зокрема знищення цілей з комплексів Patriot. Окрім того, з його слів, росіяни під час паузи накопичили засоби нападу не для однієї атаки, тож слід очікувати на нічні удари.