После масштабной атаки: операторов дронов и специалистов ПВО переводят в пехоту, — Стерненко

Известный волонтер Сергей Стерненко сообщил, что после масштабных воздушных атак появились новые приказы о переводе специалистов ПВО и операторов дронов-перехватчиков.

"Передали в одно из подразделений ПВО перехватчики. А там уже некому ими работать", — пожаловался Стерненко в одном из сообщений на Х.

Также он отметил, что фиксирует новые приказы на перевод специалистов ПВО в пехоту. В том числе и операторов дронов-перехватчиков.

"С одной стороны рассказываем, как мы сейчас построим ПВО, с другой стороны эту систему разрушаем. И это на фоне наращивания производства "шахидов". Нет слов", — написал волонтер.

В Генштабе ВСУ, или в Офисе президента Украины сообщение Сергея Стерненко пока не комментировали.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Фокус писал о том, сколько целей удалось сбить .

Также эксперт Игорь Романенко пояснил, что ВС РФ специально запускали баллистику над землей, что усложнило работу ПВО, в частности уничтожение целей из комплексов Patriot. Кроме того, по его словам, россияне во время паузы накопили средства нападения не для одной атаки, поэтому следует ожидать ночных ударов.