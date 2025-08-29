"Бензин став дефіцитом": Мадяр підтвердив повторний удар по нафтопроводу під Брянськом

Лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) біля села Найтоповичі входить до складу нафтопроводу "Дружба". Вона перекачує нафту, відіграє ключову роль у забезпеченні постачання на білоруські нафтопереробні заводи й транзиту до Європи.

Related video

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили черговий нафтовий об'єкт на території Росії. Під "роздачу" потрапила нафтоперекачувальна станція ЛВДС "8-Н" Найтоповичі, "Транснефть", яка розташована в Брянській області РФ. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"В межах вояжу хробачими нафто-наливайками. Комплексне вогневе ураження стратегічного обʼєкта країни-агресорки завдано підрозділами РВіА та Птахів СБС (14 полк СБС)", — підтвердив він ураження станції.

Роберт Бровді зауважив, що уражена нафтоперекачувальна станція — важливий об'єкт. Лінійно-виробнича диспетчерська станція перекачує паливо і нафтопродукти для російської армії магістральним нафтопродуктопроводом.

"Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними", — написав "Мадяр".

ЛДПС входить до складу нафтопроводу "Дружба". Станція, що перекачує нафту, відіграє ключову роль у забезпеченні постачання нафти на білоруські НПЗ і транзиту до Європи. Потужність стратегічного об'єкта РФ — близько 10,5 млн тонн пального на рік.

Ураження нафтоперекачувальної станції в РФ

Удар по РФ — деталі

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про удар по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Командування опублікувало кадри влучання та займання після прильоту засобів ураження, які здолали 50 км.

Угорщина заборонила Мадяру в'їзд: що відомо

28 серпня Угорщина заборонила командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді в’їзд до країни, пояснивши це його причетністю до "атаки на нафтопровід Дружба" у Росії.

Сам Бровді різко відреагував на обмеження, заявивши, що "санкції Угорщини нічого не варті".