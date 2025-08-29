10,5 млн тонн "дизеля": СОУ підірвали нову перекачувальну станцію на нафтопроводі "Дружба" (відео)

Станція у Брянській області перекачувала дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, яке, серед іншого, використовують російські війська на фронті. Потужність стратегічного об'єкта РФ — близько 10,5 млн тонн пального на рік

У Брянській області Росії ЗСУ в співпраці зі Службою безпеки України поцілили у нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечує армію окупантів паливом. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Атака на станцію сталася в ніч проти 29 серпня. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

"Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Координати нафтоперекачувальної станції

Зазначається, що операцію з ураження станції провели підрозділи ракетних військ і артилерії, Сили безпілотних систем, ССО та Служба безпеки України.

Внаслідок атаки на станції спалахнула пожежа. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Удари по РФ - де розташована станція Найтоповичі нафтопроводу "Дружби" Фото: DeepState

Удари по РФ — деталі

Нагадаємо, що впродовж кількох днів СБУ уразила 17 систем ППО, РЕБ та РЛС Російської Федерації. Загальна вартість знищеної російської техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн доларів США.

Раніше, оператори БПЛА "Фурія" зі 47 ОМБр "Маґура" у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ уразили пункт управління безпілотниками РФ.

Крім цього бійці Головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" уразили техніку ЗС РФ за допомогою безпілотників, один з яких було попередньо пошкоджено.

22 серпня ЗСУ здійснили повторну успішну атаку по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області, що є важливою частиною російського нафтопроводу "Дружба". На місці удару здійнялася сильна пожежа.

До цього у ніч проти 13 серпня пролунали вибухи у Брянській області: тоді місцеві скаржилися на наліт безпілотників у районі нафтоперекачувальної станції "Унеча" та пожежу, що здійнялася внаслідок атаки.