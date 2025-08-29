10,5 млн тонн "дизеля": СОУ взорвали новую перекачивающую станцию на нефтепроводе "Дружба" (видео)

Станция в Брянской области перекачивала дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, которое, среди прочего, используют российские войска на фронте. Мощность стратегического объекта РФ — около 10,5 млн тонн топлива в год

В Брянской области России ВСУ в сотрудничестве со Службой безопасности Украины попали в нефтеперекачивающую станцию, которая обеспечивает армию оккупантов топливом. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака на станцию произошла в ночь на 29 августа. Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

"Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год", — отметили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что операцию по поражению станции провели подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем, ССО и Служба безопасности Украины.

В результате атаки на станции вспыхнул пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Удары по РФ — где расположена станция Найтоповичи нефтепровода "Дружбы" Фото: DeepState

Удары по РФ — детали

Напомним, что в течение нескольких дней СБУ поразила 17 систем ПВО, РЭБ и РЛС Российской Федерации. Общая стоимость уничтоженной российской техники только на внутреннем рынке РФ достигает более 250 млн долларов США.

Ранее, операторы БПЛА "Фурия" из 47 ОМБр "Магура" во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ поразили пункт управления беспилотниками РФ.

Кроме этого бойцы Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" поразили технику ВС РФ с помощью беспилотников, один из которых был предварительно поврежден.

22 августа ВСУ осуществили повторную успешную атаку по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области, которая является важной частью российского нефтепровода "Дружба". На месте удара поднялся сильный пожар.

До этого в ночь на 13 августа прогремели взрывы в Брянской области: тогда местные жаловались на налет беспилотников в районе нефтеперекачивающей станции "Унеча" и пожар, который поднялся в результате атаки.