Линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) возле села Найтоповичи входит в состав нефтепровода "Дружба". Она перекачивает нефть, играет ключевую роль в обеспечении поставок на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзита в Европу.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили очередной нефтяной объект на территории России. Под "раздачу" попала нефтеперекачивающая станция ЛПДС "8-Н" Найтоповичи, "Транснефть", которая расположена в Брянской области РФ. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

"В рамках вояжа хробачими нефте-наливайками. Комплексное огневое поражение стратегического объекта страны-агрессора нанесено подразделениями РВиА и Птиц СБС (14 полк СБС)", — подтвердил он поражение станции.

Роберт Бровди отметил, что пораженная нефтеперекачивающая станция — важный объект. Линейно-производственная диспетчерская станция перекачивает топливо и нефтепродукты для российской армии по магистральному нефтепродуктопроводу.

"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", — написал "Мадьяр".

ЛДПС входит в состав нефтепровода "Дружба". Станция, перекачивающая нефть, играет ключевую роль в обеспечении поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита в Европу. Мощность стратегического объекта РФ — около 10,5 млн тонн топлива в год.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили об ударе по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. Командование опубликовало кадры попадания и возгорания после прилета средств поражения, которые преодолели 50 км.

Венгрия запретила Мадьяру въезд: что известно

28 августа Венгрия запретила командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадьяру" Бровди въезд в страну, объяснив это его причастностью к "атаке на нефтепровод Дружба" в России.

Сам Бровди резко отреагировал на ограничения, заявив, что "санкции Венгрии ничего не стоят".