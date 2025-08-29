Переведення операторів ППО у піхоту: Стерненко б'є на сполох, а офіційні джерела заперечують

В Україні триває активне нарощення протиповітряної оборони на тлі масштабних атак дронів. Волонтер Сергій Стерненко висловив занепокоєння щодо можливого переведення операторів ППО у піхоту, що, на його думку, може підривати ефективність системи.

Related video

Однак, журналіст і ведучий "Радіо NV" Василь Пехньо перевірив ці повідомлення у різних командуваннях Повітряних Сил. Усі джерела спростували інформацію про переведення людей з ППО у піхоту. За словами Пехньо, насправді створюються окремі підрозділи для роботи зенітними дронами, а оператори активно залучені до протиповітряної оборони.

"Тут деталей дати не можу, але кілька джерел дали інформацію, протилежну до того, що написав волонтер.А якщо бути точнішим, то, як годиться, я перевірив у трьох джерел", - написав журналіст.

Пубілкація Василя Пехньо у Telegram Фото: Скриншот

Водночас Стерненко наголосив, що протиповітряною обороною займаються не лише Повітряні Сили, а й Сухопутні війська, які наразі демонструють найкращі результати з перехоплення дронів. Він радив журналістам спілкуватися безпосередньо з операторами засобів ППО, включно з дронами, а не лише з командуванням, і повідомив, що може надати контакти з одного з підрозділів ЗРП, який майже розформовують.

Пубілкація Сергія Стерненка у Telegram Фото: Скриншот

Ба більше, він оприлюднив повідомлення військової, яка зазначила, що зенітників масово переводять у піхотні частини інших підрозділів, що суттєво зменшує захист півдня України. За її словами, у той час, як Росія нарощує атаки «шахедами» та ракетами, можливості протиповітряного захисту скорочуються. Вона також наголосила, що за вказівкою одного з керівників значну кількість навчених спеціалістів-зенітників переводять із зенітного ракетного полку у піхоту.

Пубілкація Сергія Стерненка у Telegram Фото: Скриншот

Варто зауважити, що на момент написання матеріалу офіційний коментар Командування Повітряних Сил ЗСУ не був оприлюднений.

Зазначимо, що 29 серпня Сергій Стерненко оприлюднив у соцмережах пост, у якому заявив про появу нібито нових наказів щодо переведення фахівців протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів у піхоту. За його словами, в один із підрозділів ППО передали перехоплювачі, але там уже не було достатньо людей, щоб ними працювати. Волонтер також підкреслив, що, на його думку, паралельно з повідомленнями про розбудову ППО фактично руйнується система, і це відбувається на тлі збільшення виробництва дронів-"шахедів".

Також Фокус писав, що під час останньої атаки на Київ російські війська запускали балістичні ракети на низькій висоті та застосували "зірковий удар", що ускладнило роботу ППО, зокрема комплексів Patriot. Експерти відзначають, що Путін намагається гальмувати мирний процес і тиснути на Київ.