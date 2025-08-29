Перевод операторов ПВО в пехоту: Стерненко бьет тревогу, а официальные источники отрицают

В Украине продолжается активное наращивание противовоздушной обороны на фоне масштабных атак дронов. Волонтер Сергей Стерненко выразил обеспокоенность по поводу возможного перевода операторов ПВО в пехоту, что, по его мнению, может подрывать эффективность системы.

Однако, журналист и ведущий "Радио NV" Василий Пехньо проверил эти сообщения в различных командованиях Воздушных Сил. Все источники опровергли информацию о переводе людей из ПВО в пехоту. По словам Пехньо, на самом деле создаются отдельные подразделения для работы зенитными дронами, а операторы активно привлечены к противовоздушной обороне.

"Здесь деталей дать не могу, но несколько источников дали информацию, противоположную тому, что написал волонтер, а если быть точнее, то, как положено, я проверил у трех источников", — написал журналист.

В то же время Стерненко отметил, что противовоздушной обороной занимаются не только Воздушные Силы, но и Сухопутные войска, которые сейчас демонстрируют лучшие результаты по перехвату дронов. Он советовал журналистам общаться непосредственно с операторами средств ПВО, включая дроны, а не только с командованием, и сообщил, что может предоставить контакты из одного из подразделений ЗРП, которое почти расформировывают.

Более того, он обнародовал сообщение военной, которая отметила, что зенитчиков массово переводят в пехотные части других подразделений, что существенно уменьшает защиту юга Украины. По ее словам, в то время, как Россия наращивает атаки "шахедами" и ракетами, возможности противовоздушной защиты сокращаются. Она также отметила, что по указанию одного из руководителей значительное количество обученных специалистов-зенитчиков переводят из зенитного ракетного полка в пехоту.

Стоит заметить, что на момент написания материала официальный комментарий Командования Воздушных Сил ВСУ не был обнародован.

Отметим, что 29 августа Сергей Стерненко обнародовал в соцсетях пост, в котором заявил о появлении якобы новых приказов о переводе специалистов противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков в пехоту. По его словам, в одно из подразделений ПВО передали перехватчики, но там уже не было достаточно людей, чтобы ими работать. Волонтер также подчеркнул, что, по его мнению, параллельно с сообщениями о развитии ПВО фактически разрушается система, и это происходит на фоне увеличения производства дронов-"шахедов".

Также Фокус писал, что во время последней атаки на Киев российские войска запускали баллистические ракеты на низкой высоте и применили "звездный удар", что усложнило работу ПВО, в частности комплексов Patriot. Эксперты отмечают, что Путин пытается тормозить мирный процесс и давить на Киев.