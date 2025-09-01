ЗСУ звільнили село на Дніпропетровщині, але росіяни сунуть у бік адмінкордону, — ISW

На Новопавлівському напрямку ЗСУ звільнили село Дачне, але на цьому ж напрямку росіяни мають просування від села Котлярівка біля адмінкордону з Дніпропетровщиною.

Крім того в звіті Американського Інституту вивчення війни є непідтверджена інформація, що нібито війська РФ просунулися на північ від села Комишуваха, що у Волноваському районі Донецької області, що також поруч із адмінкордоном з Дніпропетровщиною, пише ISW.

ЗСУ звільнили село Дачне

Але в той же час американські дослідники війни повідомляють, що російській військові блогери розкритикували Міністерство оборони Росії за перебільшення своїх бойових успіхів та зокрема голову Генерального штабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова який розповідав, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території і 149 населених пунктів з березня 2025 року.

Новопавлівський напрямок Фото: ISW

Російські блогери охарактеризували цифри Герасимова як "дуже сильно перебільшені" і поставили питання, які елементи російської військової структури надають помилкові звіти російському вищому командуванню.

"ISW виявила докази, що дозволяють оцінити, що російські війська захопили лише близько 2346 квадратних кілометрів української території та захопили 130 населених пунктів у період з 1 березня до 30 серпня", — повідомили в інституті вивчення війни.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що село Дачне звільнене. Та повідомили, що на Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Валерій Герасімов на брифінгу Генштабу ЗС РФ демонстрував неправильну карту бойових дій.

А також у Генштабі ЗСУ прокоментували звіт Герасімова, назвавши його зразком кремлівської брехні та пихи.