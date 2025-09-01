ВСУ освободили село на Днепропетровщине, но россияне двигаются в сторону админграницы, — ISW

На Новопавловском направлении ВСУ освободили село Дачное, но на этом же направлении россияне имеют продвижение от села Котляровка возле админграницы с Днепропетровщиной.

Кроме того, в отчете Американского Института изучения войны есть неподтвержденная информация, что якобы войска РФ продвинулись на север от села Камышеваха, что в Волновахском районе Донецкой области, что также рядом с админграницей с Днепропетровщиной, пишет ISW.

Но в то же время американские исследователи войны сообщают, что российской военные блогеры раскритиковали Министерство обороны России за преувеличение своих боевых успехов и в частности главу Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова который рассказывал, что российские войска захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов с марта 2025 года.

Новопавловское направление Фото: ISW

Российские блогеры охарактеризовали цифры Герасимова как "очень сильно преувеличенные" и задали вопрос, какие элементы российской военной структуры предоставляют ложные отчеты российскому высшему командованию.

"ISW обнаружила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили лишь около 2346 квадратных километров украинской территории и захватили 130 населенных пунктов в период с 1 марта по 30 августа", — сообщили в институте изучения войны.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что село Дачное освобождено. И сообщили, что на Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филия, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Три вражеские атаки продолжаются.

Напомним, Фокус писал о том, что Валерий Герасимов на брифинге Генштаба ВС РФ демонстрировал неправильную карту боевых действий.

А также в Генштабе ВСУ прокомментировали отчет Герасимова, назвав его образцом кремлевской лжи и спеси.