Типичный образец кремлевской лжи и спеси: в Генштабе ВСУ прокомментировали отчет Герасимова

Российская пропаганда в субботу, 30 августа, распространила отчет начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по "итогам весенне-летней кампании 2025 года", в основе которого откровенная ложь и попытки выдать желаемое за действительное, констатировали в Генеральном штабе ВСУ.

Спустя три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем, подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом. Зато на Харьковщине, Луганщине и Донетчине с начала года россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат, было уничтожено или повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

"Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях — ничто иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Только в операционной зоне "Курск" украинские воины за год ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. В то же время Силы обороны ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других приграничных населенных пунктов.

Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены, отмечают в Генштабе ВСУ. В то же время 100% подтвержденный результат, которого достигли россияне с начала 2025 года, — это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными, и массовое награждение 120 тысяч российских воинов только подтверждает масштабы потерь.

Также в Генштабе отметили, что настоящую цену "высокоточным ударам" России "исключительно по военным объектам" знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют родных и близких, и свои дома. Ведь именно там, где упадет российский "Искандер", "оказывается" "командный пункт ВСУ" или "база иностранных наемников".

В то же время тезис Герасимова об "уничтожении украинской ракетной промышленности" является пропагандистской иллюзией, поскольку лучшим опровержением кремлевских басен являются регулярные точные удары по военным объектам в глубине России, отметили в ГШ ВСУ.

"Итоговый отчет генерала Герасимова — типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси", — отметили в ведомстве.

Украинские войска, как подчеркивается, держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта, доказывая, что ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года.

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, с 24.02.22 по 31.08.25 общие боевые потери противника ориентировочно составили 1 082 140 человек личного состава.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что сейчас стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, поэтому армия будет готовиться к осенней кампании.

В то же время Генштаб ВС РФ использует странную карту, на которой конфигурация линии фронта существенно отличается от реальности.