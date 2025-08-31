Типовий зразок кремлівської брехні та пихи: у Генштабі ЗСУ прокоментували звіт Герасимова

Російська пропаганда у суботу, 30 серпня, поширила звіт начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року", в основі якого відверта брехня та спроби видати бажане за дійсне, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

Через три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим, наголосили в Генштабі Збройних сил України.

Російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість на Харківщині, Луганщині та Донеччині із початку року росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів, було знищено чи пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

"Фейкові реляції противника про "зони безпеки" в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат", — йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ.

Лише в операційній зоні "Курськ" українські воїни за рік ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Натомість Сили оборони ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені, наголошують у Генштабі ЗСУ. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими й масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат.

Втрати ЗС РФ за 2025 рік Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі наголосили, що справжню ціну "високоточним ударам" Росії "виключно по військових об’єктах" знають тисячі мирних українських мешканців, які щодня втрачають рідних та близьких та свої домівки. Адже саме там, де впаде російський "Іскандер", "опиняється" "командний пункт ЗСУ" або "база іноземних найманців".

Водночас теза Герасимова про "знищення української ракетної промисловості" є пропагандистською ілюзією, оскільки найкращим спростуванням кремлівських байок є регулярні влучні удари по військових об’єктах углибині Росії, наголосили у ГШ ЗСУ.

"Підсумковий звіт генерала Герасимова — типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи", — наголосили у відомстві.

Українські війська, як підкреслюється, тримають фронт, нищать і виснажують окупанта, доводячи, що жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року.

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 31.08.25 загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 1 082 140 осіб особового складу.

Загальні втрати ЗС РФ за 1285 діб широкомасштабного вторгнення Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що наразі стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ, тому армія готуватиметься до осінньої кампанії.

Водночас Генштаб ЗС РФ використовує дивну мапу, на якій конфігурація лінії фронту суттєво відрізняється від реальності.