"Про відправку Т-72 не може бути й мови": які танки Україна отримала від Румунії, — аналітики

У Румунії ЗМІ зацікавилися тим, яку саме військову допомогу країна відправила Україні. Одним із найгостріших питань, стали танки, оскільки журналісти засумнівалися, чи дійсно Київ отримав їх від Бухаресту. Про це пише румунське видання Defense Romania.

У статті йдеться про те, що румунські ЗМІ та громадянське суспільство постійно вимагали прозорості щодо того, що включали в себе пакети військової допомоги, які Румунія надіслала Україні під час масштабного вторгнення Росії.

Міністр Іонуц Моштяну зазначив, що було понад 20 траншів пакетів військової допомоги, надісланих Румунією Україні.

"Ми відправили туди (в Україну) те, що їм було потрібно, і те, що було в нас тут, від куль і шоломів до танків і ракет Patriot, щоб спростити ситуацію. Є часткова компенсація, більше надійде від Європейської комісії", — сказав Йонуц Моштяну.

Він додав, що вміст військової допомоги не надто поширювали для ЗМІ й громадськості, бо це нібито був "підхід колишнього CSAT": тобто рішення про секретність було ухвалене колишнім президентом Клаусом Йоганнісом.

"Дивне та невдале рішення, яке виявилося протилежним результатом, забезпечивши "боєприпасами" російську пропаганду та створивши політичне відчуття безвідповідальності, поставивши Румунію у скрутне становище, зокрема у майбутньому процесі відбудови України. Фактично, Румунія є єдиною союзною державою, яка вирішила тримати військову допомогу в таємниці", — пише видання.

Defense Romania зазначає, що чи не єдиною розсекреченою справою є передача системи Patriot та програма навчання українських пілотів разом з румунськими на літаках F-16 Fighting Falcon у єдиному європейському навчальному центрі на 86-й авіабазі в Борчі.

Зброя ЗСУ — чи отримала Україна танки від Румунії

Журналісти видання Defense Romania впевнені, що Україна могла взагалі не отримати танки від Румунії, бо Будапешт на цей час має на озброєнні лише танки Т-55 та ТР-85 і не має зайвих. Тим часом румунські бронетранспортери TAB-71 були помічені на українському фронті, попри те, що Бухарест відмовлявся це визнавати в попередні роки. Також журналісти зауважують, що до України були відправлені ракетні установки АПР-40, а також 122-мм гаубиці і велика кількість боєприпасів.

"У нас немає надлишкових танків. І про відправку Т-72 в Україну не може бути й мови. Чому малоймовірно, що Т-55 або ТР-85 дісталися українського фронту? Не тільки тому, що Т-55 — це дуже старі танки, які ще є на озброєнні лише в нашій країні в НАТО, але й тому, що щодо танкового озброєння, то його ніколи не було надлишку", — зауважує Defense Romania.

В Румунії визнають, що мають недостатньо новітніх танків. З п'яти танкових батальйонів румунської армії три — це батальйони Т-55, один – Т-85, а інший – TR-85M1 Bizonul, модернізована версія. Уся ця техніка технологічно застаріла, а Румунія має намір закупити 54 нові танки Abrams. Їхні поставки розпочнуться у 2026 році.

Журналісти зауважують, що оскільки на передовій в Україні вже "засвітилися" румунські TAB-71 і пускові установки APR-40, то присутність навіть невеликої кількості румунських танків в Україні, ймовірно, була б помічена.

Тож як висновок журналісти підсумовують, що ймовірно міністр оборони, коли говорив про румунські танки, скоріше мав на увазі ж бронетранспортер TAB-71.

