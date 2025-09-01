"Об отправке Т-72 не может быть и речи": какие танки Украина получила от Румынии, — аналитики

Журналисты издания Defense Romania уверены, что Украина могла вообще не получить танки от Румынии, потому что та в настоящее время имеет на вооружении только танки Т-55 и ТР-85 и не имеет лишних.

В Румынии СМИ заинтересовались тем, какую именно военную помощь страна отправила Украине. Одним из самых острых вопросов, стали танки, поскольку журналисты усомнились, действительно ли Киев получил их от Бухареста. Об этом пишет румынское издание Defense Romania.

В статье говорится о том, что румынские СМИ и гражданское общество постоянно требовали прозрачности относительно того, что включали в себя пакеты военной помощи, которые Румыния направила Украине во время масштабного вторжения России.

Министр Ионуц Моштяну отметил, что было более 20 траншей пакетов военной помощи, направленных Румынией Украине.

"Мы отправили туда (в Украину) то, что им было нужно, и то, что было у нас здесь, от пуль и шлемов до танков и ракет Patriot, чтобы упростить ситуацию. Есть частичная компенсация, больше поступит от Европейской комиссии", — сказал Йонуц Моштяну.

Он добавил, что содержание военной помощи не слишком распространяли для СМИ и общественности, потому что это якобы был "подход бывшего CSAT": то есть решение о секретности было принято бывшим президентом Клаусом Йоханнисом.

"Странное и неудачное решение, которое оказалось противоположным результатом, обеспечив "боеприпасами" российскую пропаганду и создав политическое ощущение безответственности, поставив Румынию в затруднительное положение, в частности в будущем процессе восстановления Украины. Фактически, Румыния является единственным союзным государством, которое решило держать военную помощь в тайне", — пишет издание.

Defense Romania отмечает, что едва ли не единственным рассекреченным делом является передача системы Patriot и программа обучения украинских пилотов вместе с румынскими на самолетах F-16 Fighting Falcon в единственном европейском учебном центре на 86-й авиабазе в Борче.

Оружие ВСУ — получила ли Украина танки от Румынии

Журналисты издания Defense Romania уверены, что Украина могла вообще не получить танки от Румынии, потому что Будапешт в настоящее время имеет на вооружении только танки Т-55 и ТР-85 и не имеет лишних. Между тем румынские бронетранспортеры TAB-71 были замечены на украинском фронте, несмотря на то, что Бухарест отказывался это признавать в предыдущие годы. Также журналисты отмечают, что в Украину были отправлены ракетные установки АПР-40, а также 122-мм гаубицы и большое количество боеприпасов.

"У нас нет избыточных танков. И об отправке Т-72 в Украину не может быть и речи. Почему маловероятно, что Т-55 или ТР-85 добрались до украинского фронта? Не только потому, что Т-55 — это очень старые танки, которые еще есть на вооружении только в нашей стране в НАТО, но и потому, что в отношении танкового вооружения, то его никогда не было избытка", — отмечает Defense Romania.

В Румынии признают, что имеют недостаточно новейших танков. Из пяти танковых батальонов румынской армии три — это батальоны Т-55, один — Т-85, а другой — TR-85M1 Bizonul, модернизированная версия. Вся эта техника технологически устарела, а Румыния намерена закупить 54 новых танка Abrams. Их поставки начнутся в 2026 году.

Журналисты отмечают, что поскольку на передовой в Украине уже "засветились" румынские TAB-71 и пусковые установки APR-40, то присутствие даже небольшого количества румынских танков в Украине, вероятно, было бы замечено.

Поэтому в качестве вывода журналисты заключают, что вероятно министр обороны, когда говорил о румынских танках, скорее имел в виду же бронетранспортер TAB-71.

Напомним, что в сети появились первые фотографии румынской зенитной системы малой дальности CA-95 в Украине. Этот комплекс основан на советском ЗРК 9К31 "Стрела-1" и установлен на бронетранспортере TABC-79.

Также сообщалось, что румынская государственная компания ROMARM и американская Northrop Grumman подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному производству многоцелевых радиолокационных станций (РЛС) AN/TPS-80 G/ATOR, которые сочетают в себе сразу две роли.