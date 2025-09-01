СБУ повідомила про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову. Він підозрюється у причетності до воєнних злочинів окупантів, зокрема жорстокому поводженні з полоненими.

Related video

Повідомлення про підозру очільнику Чечні опубліковане на сайті СБУ 1 вересня. У відомстві розповіли, що зібрали нові докази його причетності до воєнних злочинів армії Росії.

Зокрема, за матеріалами справи, Кадиров заявляв під час виступу перед російськими пропагандистами, що давав своїм "підлеглим" вказівку не брати українських бійців у полон, а одразу розстрілювати їх на полі бою.

Також слідчі встановили, що зі розпорядження він адресував командирам чеченських бойовиків, які воюють на боці окупантів проти України.

Крім того, за даними СБУ, Кадиров розпоряджався виставляти українських військовополонених на дахи військових об'єктів у Грозному в Чечні, щоб запобігти українським ударам по них, а також наказував робити з ув'язнених комбатантів "живий щит" проти атак безпілотних літальних апаратів.

У Службі безпеки наголосили, що такі заяви очільника Чечні порушують закони та звичаї війни.

Рамзану Кадирову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

В СБУ також нагадали, що в серпні 2022 року кваліфікувати дії підозрюваного як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ писали, що родина Рамзана Кадирова отримала рекордну кількість нагород з лютого 2022 року. Лідер Чечні та 29 його близьких родичів від початку повномасштабного вторгнення РФ до України отримали 146 різних нагород і відзнак. Зокрема, мати Кадирова, 72-річна Аймані Кадирова, була нагороджена орденом "За заслуги перед Херсонською областю" 6 серпня.