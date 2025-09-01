СБУ сообщила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову. Он подозревается в причастности к военным преступлениям оккупантов, в частности жестоком обращении с пленными.

Сообщение о подозрении главе Чечни опубликовано на сайте СБУ 1 сентября. В ведомстве рассказали, что собрали новые доказательства его причастности к военным преступлениям армии России.

В частности, по материалам дела, Кадыров заявлял во время выступления перед российскими пропагандистами, что давал своим "подчиненным" указание не брать украинских бойцов в плен, а сразу расстреливать их на поле боя.

Также следователи установили, что из распоряжения он адресовал командирам чеченских боевиков, которые воюют на стороне оккупантов против Украины.

Кроме того, по данным СБУ, Кадыров распоряжался выставлять украинских военнопленных на крыши военных объектов в Грозном в Чечне, чтобы предотвратить украинские удары по ним, а также приказывал делать из заключенных комбатантов "живой щит" против атак беспилотных летательных аппаратов.

В Службе безопасности отметили, что такие заявления главы Чечни нарушают законы и обычаи войны.

Рамзану Кадырову заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

В СБУ также напомнили, что в августе 2022 года квалифицировать действия подозреваемого как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины.

Напомним, 8 августа СМИ писали, что семья Рамзана Кадырова получила рекордное количество наград с февраля 2022 года. Лидер Чечни и 29 его близких родственников с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получили 146 различных наград и отличий. В частности, мать Кадырова, 72-летняя Аймани Кадырова, была награждена орденом "За заслуги перед Херсонской областью" 6 августа.