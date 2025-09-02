Бійці ЗСУ використовують ПТРК "Стугна-П" четвертого покоління: чим цікава система (фото)

Українські військові отримують оновлені протитанкові ракетні комплекси 111-1 (ПТРК) "Стугна-П" четвертого покоління. Комплекс доопрацювали і в нього з'явилися нові функції.

Зміни торкнулися як окремих дрібних елементів, так і ключових компонентів комплексу. Про це йдеться в огляді групи Khorne Group, в якому показано процес складання і підготовки комплексу до бою.

Зокрема, покращено якість кабелю, додано тримачі та захист роз'ємів, а також важіль для відділення ракети. Найбільші зміни торкнулися пульта управління — змінено його елементи, збільшено розмір батареї, з'явилося регулювання яскравості екрана, виведення зображення з тепловізора, а також можливість моніторингу стану системи.

Процес складання ПТРК "Стугна-П" Фото: Скрин відео

Одним із головних нововведень стало оновлене програмне забезпечення. Воно дає змогу масштабувати зображення для точнішого наведення, що раніше доводилося робити "на око". Крім того, в систему інтегровано GPS-навігацію: оператор може виводити карту з радіусом дії комплексу, напрямком його роботи, а також використовувати вбудовану лінійку для вимірювання відстані. За словами військових, це нагадує систему "Кропива", але є її окремим рішенням.

Пульт управління ПТРК "Стугна-П" Фото: Скрин відео

Важливим доповненням стала і можливість перевірки заряду батареї прямо на пульті управління — дані виводяться у вигляді індикаторів, аналогічних до смартфонів. Прицільна станція з тепловізором зберегла колишній функціонал, однак тепер отримала штатний комплект захисних плит для захисту від осколків.

Оцінюючи ПТРК "Стугна-П" четвертого покоління, оглядачі Defense Express зазначили, що, попри масове застосування дронів, роль ПТРК на полі бою дещо знизилася, проте комплекс продовжує удосконалюватися та надходити у війська. При цьому експерти припускають, що в майбутньому зброя може еволюціонувати до рівня найсучасніших систем п'ятого покоління.

"Зараз ПТРК відійшов на "задній план", пропустивши вперед безпілотники, але, попри меншу мобільність і гнучкість, здатний це компенсувати вогневою міццю на стаціонарній оборонній позиції", — підсумували в Defense Express.

Технічні характеристики ПТРК "Стугна-П"

Дальність ураження: 100 м — 5 км

Тип ракети: калібр 130 мм або 152 мм

Тип бойової частини: тандемна кумулятивна, осколково-фугасна або термобарична

Можливість ураження: сучасні ОБТ з динамічним захистом, укріплені цілі

Наведення: напівавтоматичне за лазерним променем

Управління: дистанційне, до 50 м від пускової установки

Приціл: оптичний + тепловізійний канал

Нагадаємо, протитанковий ракетний комплекс "Стугна" розробило київське конструкторське бюро "Луч", його взяла на озброєння українська армія 2011 року. На початку повномасштабного вторгнення комплекс став відомий тим, що ним було знищено в повітрі ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52.