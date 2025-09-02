Бойцы ВСУ используют ПТРК "Стугна-П" четвертого поколения: чем интересна система (фото)

Украинские военные получают обновленные противотанковые ракетные комплексы 111-1 (ПТРК) «Стугна-П» четвертого поколения. Комплекс доработали и у него появились новые функции.

Изменения затронули как отдельные мелкие элементы, так и ключевые компоненты комплекса. Об этом говорится в обзоре группы Khorne Group, в котором показан процесс сборки и подготовки комплекса к бою.

В частности, улучшено качество кабеля, добавлены держатели и защита разъемов, а также рычаг для отделения ракеты. Наибольшие изменения коснулись пульта управления — изменены его элементы, увеличен размер батареи, появилась регулировка яркости экрана, вывод изображения с тепловизора, а также возможность мониторинга состояния системы.

Процес сборки ПТРК "Стугна-П" Фото: Скрин видео

Одним из главных нововведений стало обновленное программное обеспечение. Оно позволяет масштабировать изображение для более точного наведения, что ранее приходилось делать "на глаз". Кроме того, в систему интегрирована GPS-навигация: оператор может выводить карту с радиусом действия комплекса, направлением его работы, а также использовать встроенную линейку для измерения расстояния. По словам военных, это напоминает систему "Кропива", но является ее отдельным решением.

Пульт управления ПТРК "Стугна-П" Фото: Скрин видео

Важным дополнением стала и возможность проверки заряда батареи прямо на пульте управления — данные выводятся в виде индикаторов, аналогичных смартфонным. Прицельная станция с тепловизором сохранила прежний функционал, однако теперь получила штатный комплект защитных плит для защиты от осколков.

Оценивая ПТРК "Стугна-П" четвертого поколения обозреватели Defense Express отметили, что несмотря на массовое применение дронов роль ПТРК на поле боя несколько снизилась, однако комплекс продолжает совершенствоваться и поступать в войска. При этом эксперты допускают, что в будущем оружие может эволюционировать до уровня самых современных систем пятого поколения.

"Сейчас ПТРК отошел на "задний план" пропустив вперед беспилотники, но, несмотря на меньшую мобильность и гибкость, способен это компенсировать в огневой мощи на стационарной оборонной позиции", — подытожили в Defense Express.

Технические характеристики ПТРК "Стугна-П"

Дальность поражения: 100 м – 5 км

Тип ракеты: калибр 130 мм или 152 мм

Тип боевой части: тандемная кумулятивная, осколочно-фугасная или термобарическая

Возможность поражения: современные ОБТ с динамической защитой, укрепленные цели

Наведение: полуавтоматическое по лазерному лучу

Управление: дистанционное, до 50 м от пусковой установки

Прицел: оптический + тепловизионный канал

Напомним, противотанковый ракетный комплекс "Стугна" был разработан киевским конструкторским бюро "Луч" и взят на вооружение украинской армией в 2011 году. В начале полномасштабного вторжения комплекс стал известен тем, что им был уничтожен в воздухе ударный вертолет ВС РФ Ка-52.