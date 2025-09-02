У Зеленського не планують завершувати мобілізацію після припинення вогню

Навіть у разі досягнення припинення вогню мобілізація в Україні не закінчиться одразу, сказав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він пояснив, що процес триватиме ще певний час, щоб підтримувати в стані готовності Збройні сили України.

Павло Паліса сказав в інтерв'ю "Суспільному", що наразі неможливо демобілізувати з Сил оборони України всіх, хто воює з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Він підтвердив, що для заміни бійців немає необхідної кількості людей.

Павло Паліса розповів, що після припинення вогню мобілізація триватиме ще певний час. На відео з 48:15.

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання. І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі Сил оборони", — зазначив заступник керівника ОП.

Він додав, що для того, щоб зберігати Україну принаймні такою, якою вона є зараз, необхідні люди на заміну нинішнім військовослужбовцям.

"Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке", — визнав Паліса та додав, що в Офісі президента триває робота над розв'язанням цього питання.

За його словами, Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ незабаром мають представити свій план для розв'язання проблеми з демобілізацією.

Крім того, Павло Паліса заявив, що ОП спостерігає позитивну динаміку в плані мобілізації в Україні.

Зниження віку мобілізації в Україні не планується

Нагадаємо, Павло Паліса в інтерв'ю "Суспільному" також розповів, чи буде в Україні зниження мобілізаційного віку у зв'язку з тим, що уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. За його словами, опускати мобілізаційний вік наразі не планується, а виїзд молодим чоловікам було дозволено, щоб батьки не вивозили 16-річних дітей через страх перед можливим призовом.

Голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут і опублікованому 2 вересня інтерв'ю підтвердив, що ЗСУ зазнають значно менших втрат, ніж ЗС РФ, і розповів, куди діваються тисячі мобілізованих в Україні. За його словами, з ТЦК до бойових підрозділів доїжджає орієнтовно лише третина мобілізованих, і частина з них є обмежено придатними.