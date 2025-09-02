У Зеленского не планируют завершать мобилизацию после прекращения огня

Даже в случае достижения прекращения огня мобилизация в Украине не закончится сразу, сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Он пояснил, что процесс продлится еще некоторое время, чтобы поддерживать в состоянии готовности Вооруженные силы Украины.

Павел Палиса сказал в интервью "Суспільному", что сейчас невозможно демобилизовать из Сил обороны Украины всех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Он подтвердил, что для замены бойцов нет необходимого количества людей.

Павел Палиса рассказал, что после прекращения огня мобилизация продлится еще некоторое время. На видео с 48:15.

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи. И при всем желании, мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны", — отметил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что для того, чтобы сохранять Украину по крайней мере такой, какой она есть сейчас, необходимы люди на замену нынешним военнослужащим.

"Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое", — признал Палиса и добавил, что в Офисе президента продолжается работа над решением этого вопроса.

По его словам, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ вскоре должны представить свой план для решения проблемы с демобилизацией.

Кроме того, Павел Палиса заявил, что ОП наблюдает положительную динамику в плане мобилизации в Украине.

Снижение возраста мобилизации в Украине не планируется

Напомним, Павел Палиса в интервью "Суспільному" также рассказал, будет ли в Украине снижение мобилизационного возраста в связи с тем, что правительство разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. По его словам, опускать мобилизационный возраст пока не планируется, а выезд молодым мужчинам был разрешен, чтобы родители не вывозили 16-летних детей из-за страха перед возможным призывом.

Глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в опубликованном 2 сентября интервью подтвердил, что ВСУ несут значительно меньшие потери, чем ВС РФ, и рассказал, куда деваются тысячи мобилизованных в Украине. По его словам, из ТЦК в боевые подразделения доезжает ориентировочно лишь треть мобилизованных, и часть из них являются ограниченно годными.