Росія атакувала Вишгород дронами: збили 70 БпЛА, у двір багатоповерхівки упав "Шахед" (фото)

Вибухи у Вишгороді пролунали під час масованої ракетно-дронової атаки на Київщину, яка тривала з 16 год 2 серпня по 9 год 3 серпня. Внаслідок падіння "Шахеда" Російської Федерації у місті почалась пожежа, а уламки виявили просто посеред житлового кварталу.

Повітряна тривога через наліт ЗС РФ найдовше тривала на північних околицях Києва — 13 годин, повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Вибухи у Вишгороді пролунали в ніч на 3 вересня, коли населений пункт опинився під ударом дронів-камікадзе "Шахед". Над столичним регіоном працювали засоби ППО, знешкоджуючи повітряні цілі, ідеться у заяві адміністрації.

Глава КОВА підтвердив, що вночі відбулась масована атака дронів на Київщині. Водночас уламки збитого "Шахеда" упали у двір багатоповерхівки у Вишгороді. На місці падіння безпілотника почалась пожежа, а вибухова хвиля розбила вікна 28 квартир. Крім того, постраждали два автомобілі: один повністю вигорів, інший — частково. Через удар РФ постраждав місцевий дитсадок, вказано у дописі.

Бійці системи ППО перехопили над Київщиною 70 безпілотників ЗС РФ, додав Калашник. У мережі з'явилась серія фото, зроблених працівниками Нацполіції та місцевими жителями. Бачимо, що вибухи у Вишгороді пошкодили вікна дев'ятиповерхівки, а людей (а також домашніх тварин) вивели на вулицю, щоб надати допомогу.

Атака на Київщину — пошкоджений будинок у Вишгороді 2-3 вересня Фото: Facebook Атака на Київщину — робота рятувальників у Вишгороді 2-3 вересня Фото: Facebook

Інформаційне агентство "Укрінформ" опублікувало фото уламків "Шахеда", який упав на подвір'я. На фото — шматки російського безпілотника між будинками: поруч — стежка до під'їзду, огорожа, дитячий майданчик.

Атака на Київщину — уламок "Шахеда" упав у Вишгороді Фото: Укрінформ Атака на Київщину — як виглядають уламки "Шахеда" після удару РФ 2-3 вересня Фото: Укрінформ

Атака на Київщину — деталі обстрілу 2-3 вересня

Повітряні сили ЗСУ 2-3 вересня, поки тривала атака на Київщину, інформували про рух засобів ураження ЗС РФ, які загрожували столичному регіону та іншим областям України. Зокрема, про Вишгород згадували, орієнтовно, з 19-20 год 2 вересня та о 4 год 3 вересня. "Шахеди" підлетіли з півночі, облітали столицю, кружляли над околицями Києва та біля Київського водосховища. Зранку публікували карту руху "Шахедів" та ракет РФ: зафіксували велику кількість БпЛА навколо столиці.

Атака на Київщину — як рухались дрони та ракети РФ 2-3 вересня Фото: monitor/Telegram

Зазначимо, Фокус писав про те, що "Шахеди" атакували Київщину, про вибухи у Вишгороді та роботу ППО в ніч на 3 вересня. Згідно з даними моніторингових каналів та органів влади, під час атаки на Київщину та інші регіони України відбулись удари ЗС РФ по залізниці у Кіровоградській області, по Ніжину у Чернігівській області, по Калушу в Івано-Франківській області.

