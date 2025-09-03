Россия атаковала Вышгород дронами: сбили 70 БпЛА, во двор многоэтажки упал "Шахед" (фото)

Взрывы в Вышгороде прогремели во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киевскую область, которая длилась с 16 часов 2 августа по 9 часов 3 августа. В результате падения "Шахеда" Российской Федерации в городе начался пожар, а обломки обнаружили прямо посреди жилого квартала.

Воздушная тревога из-за налета ВС РФ дольше всего длилась на северных окраинах Киева — 13 часов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Взрывы в Вышгороде прогремели в ночь на 3 сентября, когда населенный пункт оказался под ударом дронов-камикадзе "Шахед". Над столичным регионом работали средства ПВО, обезвреживая воздушные цели, говорится в заявлении администрации.

Глава КОВА подтвердил, что ночью состоялась массированная атака дронов на Киевщине. При этом обломки сбитого "Шахеда" упали во двор многоэтажки в Вышгороде. На месте падения беспилотника начался пожар, а взрывная волна разбила окна 28 квартир. Кроме того, пострадали два автомобиля: один полностью выгорел, другой — частично. Из-за удара РФ пострадал местный детсад, указано в заметке.

Бойцы системы ПВО перехватили над Киевской областью 70 беспилотников ВС РФ, добавил Калашник. В сети появилась серия фото, сделанных работниками Нацполиции и местными жителями. Видим, что взрывы в Вышгороде повредили окна девятиэтажки, а людей (а также домашних животных) вывели на улицу, чтобы оказать помощь.

Атака на Киевщину — поврежденный дом в Вышгороде 2-3 сентября
Атака на Киевщину — работа спасателей в Вышгороде 2-3 сентября

Информационное агентство "Укринформ" опубликовало фото обломков "Шахеда", который упал во двор. На фото — куски российского беспилотника между домами: рядом — тропинка к подъезду, забор, детская площадка.

Атака на Киевщину — обломок "Шахеда" упал в Вышгороде
Атака на Киевщину — как выглядят обломки "Шахеда" после удара РФ 2-3 сентября

Атака на Киевщину — детали обстрела 2-3 сентября

Воздушные силы ВСУ 2-3 сентября, пока продолжалась атака на Киевщину, информировали о движении средств поражения ВС РФ, которые угрожали столичному региону и другим областям Украины. Среди прочего, о Вышгороде упоминали, ориентировочно, с 19-20 ч 2 сентября и в 4 ч 3 сентября. "Шахеды" подлетели с севера, облетали столицу, кружили над окрестностями Киева и возле Киевского водохранилища. Утром публиковали карту движения "Шахедов" и ракет РФ: зафиксировали большое количество БпЛА вокруг столицы.

Атака на Киевщину — как двигались дроны и ракеты РФ 2-3 сентября

Отметим, Фокус писал о том, что "Шахеды" атаковали Киевскую область, о взрывах в Вышгороде и работе ПВО в ночь на 3 сентября. Согласно данным мониторинговых каналов и органов власти, во время атаки на Киевскую область и другие регионы Украины состоялись удары ВС РФ по железной дороге в Кировоградской области, по Нежину в Черниговской области, по Калушу в Ивано-Франковской области.

