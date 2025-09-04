Швидкі та безшумні: бійці ЗСУ переходять на воєнізовані електросамокати Mosphera (відео)

Українські сили спеціальних операцій ЗСУ почали активно застосовувати електросамокати латвійського виробництва Mosphera для прихованого переміщення і постачання на лінії фронту. Таке рішення пов'язане з активним застосуванням на передовій російських БПЛА.

Цей вид транспорту можна охарактеризувати як позашляхові електросамокати. Як повідомив засновник компанії Global Wolf Motors Клавс Ашманіс в інтерв'ю Business Insider, вони майже вдвічі більші за цивільні моделі, оснащені мотоциклетними шинами, здатні розвивати швидкість до 100 км/год і проходити до 300 км на одному заряді.

Огляд воєнізованих скутерів Mosphera

Вага транспорту становить лише 74 кг, що дає змогу легко маневрувати навіть у лісистій місцевості та за потреби витягувати транспорт вручну.

"Колісна база, схожа на електросамокат, дає змогу легко маневрувати між деревами й стежками, а вага в 163 фунти означає, що якщо він усе-таки застрягне, його набагато легше витягнути, ніж мотоцикл", — наголосив керівник Global Wolf Motors.

Техніка ЗСУ — які переваги скутерів Mosphera

За словами Ашманіса, українські бійці використовують Mosphera для доставки вантажів, евакуації поранених і розвідки на окупованих територіях. Машини забезпечують безшумне пересування, що важливо для ухилення від російських безпілотників. Додатковим плюсом є можливість швидко заховати самокат в укритті, коли він не використовується.

Воєнізовані електросамокати виявилися ефективнішими за мотоцикли та велосипеди в умовах бою: техніка легша, маневреніша і не заглушає звук дронів, на відміну від галасливих двигунів мотоциклів. При цьому експлуатація вимагає менше ресурсів, ніж використання бронетехніки або автомобілів, які є пріоритетними цілями для російських дронів-камікадзе.

Важливо

Попри переваги, у електросамокатів є обмеження. Водій залишається вразливим до вогню противника і погодних умов, а ефективність акумуляторів знижується за несприятливих температур.

Зазначається, що наразі Україна отримала всього 11 скутерів Mosphera, чотири з яких Латвія передала 2023 року. Підрозділи вже запросили додаткові постачання, але плани Міноборони Латвії залишаються невідомими.

Нагадаємо, російські піхотинці також використовують на передовій аналогічну техніку. У березні з'явилися кадри пересування противника на електросамокатах під час штурмових дій на Покровському напрямку.