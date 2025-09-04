Быстрые и бесшумные: бойцы ВСУ переходят на военизированные электросамокаты Mosphera (видео)

Украинские силы специальных операций ВСУ начали активно применять электросамокаты латвийского производства Mosphera для скрытного перемещения и снабжения на линии фронта. Такое решение связано с активным применением на передовой российских БПЛА.

Related video

Данный вид транспорта можно охарактеризовать как внедорожные электросамокаты. Как сообщил основатель компании Global Wolf Motors Клавс Ашманис в интервью Business Insider, они почти вдвое больше гражданских моделей, оснащены мотоциклетными шинами, способны развивать скорость до 100 км/ч и проходить до 300 км на одном заряде.

Обзор военизированных скутеров Mosphera

Вес транспорта составляет всего 74 кг, что позволяет легко маневрировать даже в лесистой местности и при необходимости вытаскивать транспорт вручную.

"Колесная база, похожая на электросамокат, позволяет легко маневрировать между деревьями и тропами, а вес в 163 фунта означает, что если он все-таки застрянет, его гораздо легче вытащить, чем мотоцикл", — подчеркнул руководитель Global Wolf Motors.

Техника ВСУ — какие преимущества скутеров Mosphera

По словам Ашманиса, украинские бойцы используют Mosphera для доставки грузов, эвакуации раненых и разведки на оккупированных территориях. Машины обеспечивают бесшумное передвижение, что важно для уклонения от российских беспилотников. Дополнительным плюсом является возможность быстро спрятать самокат в укрытии, когда он не используется.

Военизированные электросамокаты оказались эффективнее мотоциклов и велосипедов в условиях боя: техника легче, маневреннее и не заглушает звук дронов, в отличие от шумных двигателей мотоциклов. При этом эксплуатация требует меньше ресурсов, чем использование бронетехники или автомобилей, которые являются приоритетными целями для российских дронов-камикадзе.

Важно

"Все средства идут в ход": военный рассказал, как ВС РФ штурмуют позиции на мотоциклах и самокатах

Несмотря на преимущества, у электросамокатов есть ограничения. Водитель остается уязвимым к огню противника и погодным условиям, а эффективность аккумуляторов снижается при неблагоприятных температурах.

Отмечается, что на данный момент Украина получила всего 11 скутеров Mosphera, четыре из которых были переданы Латвией в 2023 году. Подразделения уже запросили дополнительные поставки, но планы Минобороны Латвии остаются неизвестными.

Напомним, российские пехотинцы также используют на передовой аналогичную технику. В марте появились кадры передвижения противника на электросамокатах во время штурмовых действий на Покровском направлении.