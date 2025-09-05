Нічний обстріл Дніпра: в ДСНС прокоментували "оголошення" хімічної загрози у місті (фото)

У ніч проти 5 вересня ЗС РФ здійснили масований обстріл Дніпра та області, застосувавши дрони-камікадзе. Після ударів в обласному центрі нібито оголосили хімічну загрозу, однак рятувальники це спростовують.

Related video

За інформацією речника ДСНС у Дніпропетровській області Сергія Ковтонюка, повітря у місті чисте, а необхідні превентивні заходи були виконані, щоб уникнути ймовірного ураження населення, передає видання "Суспільне".

Публікація "Суспільне Дніпро" в Telegram Фото: Скриншот

Начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі уточнив, що вночі ворог масовано атакував регіон безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів.

За його словами, у Дніпрі агресор поцілив по одному з підприємств, де виникли пожежі. До їх гасіння оперативно залучили рятувальників. Також FPV-дроном ворог ударив по Покровській громаді на Нікопольщині.

Як підтвердили у ДСНС області, всі надзвичайні ситуації вдалося ліквідувати, а загиблих і постраждалих — немає.

Нічна атака ЗС РФ по Дніпропетровщині 5 вересня — реакція мешканців

Місцеві жителі розповіли журналістам "Суспільного", що під час нічної атаки в районі влучання вони нарахували понад десять потужних вибухів. У кількох багатоповерхових будинках вибило шибки та пошкодило вхідні двері.

Один із мешканців повідомив, що почув приблизно п’ятнадцять-шістнадцять вибухів, у його будинку вилетіли всі вікна. Люди в паніці вибігали з квартир: одні прямували в укриття, інші — просто на вулицю. За словами чоловіка, по місту їздила машина, яка попереджала про ймовірну хімічну небезпеку. Його сім’я залишилася вдома та перечікувала вибухи у безпечнішому місці між стінами.

76-річний мешканець Лев зазначив, що почув кілька дуже сильних вибухів і найбільше хвилювався за своїх онуків. Він наголосив, що ще ніколи не стикався з таким жахом: люди всю ніч тікали з дітьми, багато хто спускався в метро, яке було переповнене. Чоловік забрав трьох онуків віком п’ять і одинадцять років та укрився разом із ними.

"Я таке ніколи не бачив. Це фашизм чи що? Усю ніч люди з дітьми бігали. Сідали в машини, їхали до підземного переходу метро, там забито усе… Взяли онуків — і в укриття. Я за дітей хвилююся, за онуків, у мене їх троє — двом по 5 років, старшому — 11. Що ці росіяни витворяють…", — розповів чоловік.

Наслідки атаки російських безпілотників у Дніпрі 5 вересня Фото: Суспiльне

Окрім цього, заступник голови Лівобережної адміністрації Олег Лохмаков розповів журналістам, що пошкоджено три багатоповерхові будинки, серед яких один гуртожиток, а також понад п’ять приватних осель. За його словами, масштаби руйнувань різні: у багатоповерхівках вибито понад двадцять вікон, у приватному секторі зруйновано дахи. Він уточнив, що нині триває фіксація наслідків, а комунальники разом із благодійними організаціями надають мешканцям матеріали для закриття пошкоджених вікон.

Ще одна постраждала, мешканка приватного будинку Валентина, повідомила, що під час атаки її родина рятувалася, накрившись ковдрами та лежачи на підлозі. Внаслідок обстрілу в її будинку пошкоджено вісім вікон і дах.

Побитий дах будинку через атаку РФ у Дніпрі 5 вересня Фото: Суспільне

Також видання зазначило, що наразі неподалік працюють поліцейські, які приймають заяви від громадян про пошкоджене майно. Волонтери забезпечують постраждалих будівельними матеріалами для термінового ремонту.

Нічна атака по Дніпру 5 вересня — що відомо

Також Фокус писав, що у ніч на 5 вересня по Дніпру було завдано масованого удару дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки у місті та регіоні пролунала серія вибухів, а в соцмережах з’явилися повідомлення про пожежі, спричинені обстрілом.

За даними очевидців, протягом приблизно 40 хвилин у різних частинах міста лунали десятки вибухів один за одним. Одночасно активно діяли сили протиповітряної оборони. Початок атаки зафіксували приблизно о 01:30 ночі.

Окрім цього, місцеві Telegram-канали повідомляли, що після масованої атаки мешканці міста нібито почули через гучномовці попередження про хімічну загрозу.

Зокрема, підписники одного з медіа зазначали, що оголошення лунали у районі Слобожанського проспекту — однієї з головних вулиць Дніпра. У мережі також з’явилися відеокадри, на яких чути, як на вулицях поширюють повідомлення про ймовірну хімічну небезпеку.