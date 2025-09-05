Ночной обстрел Днепра: в ГСЧС прокомментировали "объявление" химической угрозы в городе (фото)

В ночь на 5 сентября ВС РФ осуществили массированный обстрел Днепра и области, применив дроны-камикадзе. После ударов в областном центре якобы объявили химическую угрозу, однако спасатели это опровергают.

Related video

По информации представителя ГСЧС в Днепропетровской области Сергея Ковтонюка, воздух в городе чистый, а необходимые превентивные меры были выполнены, чтобы избежать вероятного поражения населения, передает издание "Суспільне".

Публикация "Суспільне Дніпро" в Telegram Фото: Скриншот

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале уточнил, что ночью враг массированно атаковал регион беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов.

По его словам, в Днепре агрессор попал по одному из предприятий, где возникли пожары. К их тушению оперативно привлекли спасателей. Также FPV-дроном враг ударил по Покровской громаде на Никопольщине.

Как подтвердили в ГСЧС области, все чрезвычайные ситуации удалось ликвидировать, а погибших и пострадавших — нет.

Ночная атака ВС РФ по Днепропетровской области 5 сентября — реакция жителей

Местные жители рассказали журналистам "Суспільного", что во время ночной атаки в районе попадания они насчитали более десяти мощных взрывов. В нескольких многоэтажных домах выбило стекла и повредило входные двери.

Один из жителей сообщил, что услышал около пятнадцати-шестнадцати взрывов, в его доме вылетели все окна. Люди в панике выбегали из квартир: одни направлялись в укрытие, другие — просто на улицу. По словам мужчины, по городу ездила машина, которая предупреждала о вероятной химической опасности. Его семья осталась дома и пережидала взрывы в более безопасном месте между стенами.

76-летний житель Лев отметил, что услышал несколько очень сильных взрывов и больше всего волновался за своих внуков. Он отметил, что еще никогда не сталкивался с таким ужасом: люди всю ночь убегали с детьми, многие спускались в метро, которое было переполнено. Мужчина забрал трех внуков в возрасте пять и одиннадцать лет и укрылся вместе с ними.

"Я такое никогда не видел. Это фашизм или что? Всю ночь люди с детьми бегали. Садились в машины, ехали в подземный переход метро, там забито все... Взяли внуков — и в укрытие. Я за детей волнуюсь, за внуков, у меня их трое — двум по 5 лет, старшему 11. Что эти русские вытворяют...", — рассказал мужчина.

Последствия атаки российских беспилотников в Днепре 5 сентября Фото: Суспiльне

Кроме этого, заместитель главы Левобережной администрации Олег Лохмаков рассказал журналистам, что повреждены три многоэтажных дома, среди которых одно общежитие, а также более пяти частных домов. По его словам, масштабы разрушений разные: в многоэтажках выбито более двадцати окон, в частном секторе разрушены крыши. Он уточнил, что сейчас продолжается фиксация последствий, а коммунальщики вместе с благотворительными организациями предоставляют жителям материалы для закрытия поврежденных окон.

Еще одна пострадавшая, жительница частного дома Валентина, сообщила, что во время атаки ее семья спасалась, накрывшись одеялами и лежа на полу. В результате обстрела в ее доме повреждены восемь окон и крыша.

Разбитая крыша дома из-за атаки РФ в Днепре 5 сентября Фото: Суспільне

Также издание отметило, что сейчас неподалеку работают полицейские, которые принимают заявления от граждан о поврежденном имуществе. Волонтеры обеспечивают пострадавших строительными материалами для срочного ремонта.

Ночная атака по Днепру 5 сентября — что известно

Также Фокус писал, что в ночь на 5 сентября по Днепру был нанесен массированный удар дронами типа "Шахед". В результате атаки в городе и регионе прозвучала серия взрывов, а в соцсетях появились сообщения о пожарах, вызванных обстрелом.

По данным очевидцев, в течение примерно 40 минут в разных частях города раздавались десятки взрывов один за другим. Одновременно активно действовали силы противовоздушной обороны. Начало атаки зафиксировали около 01:30 ночи.

Кроме этого, местные Telegram-каналы сообщали, что после массированной атаки жители города якобы услышали через громкоговорители предупреждение о химической угрозе.

В частности подписчики одного из медиа отмечали, что объявления звучали в районе Слобожанского проспекта — одной из главных улиц Днепра. В сети также появились видеокадры, на которых слышно, как на улицах распространяют сообщения о вероятной химической опасности.