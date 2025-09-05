З прицілом на Венесуелу: США направляють до Пуерто-Ріко 10 винищувачів F-35, — Reuters

Сполучені Штати направляють 10 винищувачів F-35 на аеродром у Пуерто-Ріко для участі в операціях проти наркокартелів у Карибському басейні. Літаки мають прибути в регіон до кінця наступного тижня.

Related video

Поява американських F-35 стане частиною масштабного нарощування військової присутності США в південній частині Карибського моря, повідомило 5 вересня агентство Reuters.

Рішення про перекидання винищувачів ухвалено на тлі обіцянки президента Дональда Трампа посилити боротьбу з угрупованнями, обвинуваченими в контрабанді наркотиків у Штатах. При цьому експерти зазначають, що розміщення F-35 і ескалація військової присутності можуть стати початком тривалої кампанії США в Латинській Америці.

Нарощування сил США в Карибському басейні

Останніми тижнями Сполучені Штати додатково розмістили в регіоні сім військових кораблів і атомний підводний човен, нагадало Reuters. У їхньому складі понад 4500 моряків і морських піхотинців, зокрема з 22-го експедиційного загону, які проводять навчання на півдні Пуерто-Ріко, відпрацьовуючи десантні та авіаційні операції.

Ба більше, 3 вересня американські військові в південній частині Карибського моря завдали удару по судну, яке, за твердженням Трампа, перевозило "величезну кількість наркотиків" із Венесуели. Причому глава Білого дому, не наводячи доказів, заявив, що екіпаж судна складався з членів венесуельського угруповання Tren de Aragua, яке Вашингтон раніше визнав терористичним. Унаслідок атаки загинули 11 осіб.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро фактично є "ватажком наркодержави". А Сам Мадуро звинуватив Вашингтон у спробах домогтися зміни влади за допомогою військової загрози.

Нагадаємо, Венесуела готується до ймовірної операції США зі знищення наркокартелів, виробництва заборонених речовин і, можливо, навіть ліквідації глави держави Ніколаса Мадуро. На тлі прибуття до берегів Венесуели бойових кораблів США, глава держави заявив, що його країна "сильніша за вчорашнє" і має більше національної та міжнародної підтримки, ніж будь-коли раніше.

Зі свого боку адміністрація Дональда Трампа збільшила вдвічі винагороду за арешт президента Мадуро. Його звинувачують у тому, що він нібито є одним із найбільших у світі наркоторговців і співпрацює з картелями з метою повені США кокаїном із фентанілом.