С прицелом на Венесуэлу: США направляют в Пуэрто-Рико 10 истребителей F-35, — Reuters

Соединенные Штаты направляют 10 истребителей F-35 на аэродром в Пуэрто-Рико для участия в операциях против наркокартелей в Карибском бассейне. Самолеты должны прибыть в регион к концу следующей недели.

Появление американских F-35 станет частью масштабного наращивания военного присутствия США в южной части Карибского моря, сообщило 5 сентября агентство Reuters.

Решение о переброске истребителей принято на фоне обещания президента Дональда Трампа усилить борьбу с группировками, обвиняемыми в контрабанде наркотиков в Штатах. При этом эксперты отмечают, что размещение F-35 и эскалация военного присутствия могут стать началом длительной кампании США в Латинской Америке.

Наращивание сил США в Карибском бассейне

В последние недели Соединенные Штаты дополнительно разместили в регионе семь военных кораблей и атомную подлодку, напомнило Reuters. В их составе более 4500 моряков и морских пехотинцев, в том числе из 22-го экспедиционного отряда, которые проводят учения на юге Пуэрто-Рико, отрабатывая десантные и авиационные операции.

Более того 3 сентября американские военные в южной части Карибского моря нанесли удар по судну, которое, по утверждению Трампа, перевозило "огромное количество наркотиков" из Венесуэлы. Причем глава Белого дома не приводя доказательств, заявил, что экипаж судна состоял из членов венесуэльской группировки Tren de Aragua, которую Вашингтон ранее признал террористической. В результате атаки погибли 11 человек.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически является "главарем наркогосударства". А Сам Мадуро обвинил Вашингтон в попытках добиться смены власти с помощью военной угрозы.

Напомним, Венесуэла готовится к вероятной операции США по уничтожению наркокартелей, производства запрещенных веществ и, возможно, даже ликвидации главы государства Николаса Мадуро. На фоне прибытия к берегам Венесуэлы боевых кораблей США, глава государства заявил, что его страна "сильнее чем вчера" и имеет больше национальной и международной поддержки, чем когда-либо прежде.

В свою очередь администрация Дональда Трампа увеличила вдвое вознаграждение за арест президента Мадуро. Его обвиняют в том, что он якобы является одним из крупнейших в мире наркоторговцев и сотрудничает с картелями с целью наводнения США кокаином с фентанилом.