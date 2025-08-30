Лидер Венесуэлы Мадуро готовится к "агрессии США": к берегам прибыли военные корабли (видео)

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро готовится к вероятной операции США против Каракаса, целью которой может быть уничтожение наркокартелей, места производства запрещенных веществ или даже ликвидации главы государства. На этом фоне венесуэльский лидер усилил подготовку в стране.

В то же время Мадуро сообщает, что его страна "сильнее чем вчера" на фоне прибытия к берегам Венесуэлы боевых кораблей США, сообщает издание La Republica.

Во время выступления президента Венесуэлы перед выпускниками школы спецопераций, он заявил, что его страна теперь более подготовлена к "защите мира, суверенитета и территориальной целостности". Кроме того, он подчеркнул, что сегодня Венесуэла имеет больше национальной и международной поддержки, чем когда-либо прежде.

"Чего хочет империалистический гринго? (грубое прозвище американцев — ред.) Богатств Венесуэлы, колонизировать её, разбить на куски. Но они не смогли и не смогут — ни сегодня, ни когда-либо. Мы рождены, чтобы побеждать и никогда не быть побежденными", — сказал венесуэльский президент.

Журналисты указывают, что в стране проходят масштабные акции в поддержку противодействия США. Сам Мадуро объявил о двух крупных митингах — 29 и 30 августа в Каракасе, также увеличивается набор добровольцев в подразделения ополчения и происходит призыв резервистов в подразделения.

Впоследствии перуанское издание Libero процитировало слова министра обороны страны Владимира Падрино, который считает, что размещение военных кораблей США якобы с целью усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков Каракас рассматривает как попытку "военной агрессии".

"Эта кампания направлена на то, чтобы представить Венесуэлу как наркогосударство. Это просто невероятно вульгарно, ведь на самом деле мы абсолютно далеки от этой ситуации", — подчеркнул чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что Венесуэла готовится к войне с США. Сейчас известно, что Каракас мобилизует ополчение после заявления США о размещении военных сил в водах Латинской Америки

Впоследствии стало известно, что США направили флот и десант к берегам Венесуэлы. Армия США может перехватить суда наркокартелей, разбомбить производство кокаина в джунглях и даже ликвидировать президента страны, отмечают американские чиновники.