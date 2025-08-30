Лідер Венесуели Мадуро готується до "агресії США": до берегів прибули військові кораблі (відео)

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро готується до ймовірної операції США проти Каракаса, ціллю якої може бути знищення наркокартелів, місця виробництва заборонених речовин чи навіть ліквідації очільника держави. На цьому тлі венесуельський лідер посилив підготовку в країні.

Водночас Мадуро повідомляє, що його країна "сильніша ніж учора" на тлі прибуття до берегів Венесуели бойових кораблів США, повідомляє видання La Republica.

Під час виступу президента Венесуели перед випускниками школи спецоперацій, він заявив, що його країна тепер більш підготовлена до "захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності". Крім того, він наголосив, що сьогодні Венесуела має більше національної та міжнародної підтримки, ніж будь-коли раніше.

"Чого хоче імперіалістичний грінго? (грубе прізвисько американців — ред.) Багатства Венесуели, колонізувати її, розбити на шматки. Але вони не змогли та не зможуть, ні сьогодні, ні коли-небудь. Ми народжені, щоб перемагати та ніколи не бути переможеними", — сказав венесуельський президент.

Журналісти вказують, що в країні проходять масштабні акції на підтримку протидії США. Сам Мадуро оголосив про два великих мітинги — 29 та 30 серпня в Каракасі, також збільшується набір добровольців до підрозділів ополчення та відбувається призив резервістів до підрозділів.

Лідер Венесуели перед випускниками школи спецоперацій Фото: NicolasMaduroMoros/Telegram Мадуро готується до війни з США Фото: NicolasMaduroMoros/Telegram

Згодом перуанське видання Libero процитувало слова міністра оборони країни Владімір Падріно, який вважає, що розміщення військових кораблів США нібито з метою посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків Каракас розглядає як спробу "військової агресії".

"Ця кампанія спрямована на те, щоб представити Венесуелу як наркодержаву. Це просто неймовірно вульгарно, адже насправді ми абсолютно далекі до цієї ситуації", — підкреслив чиновник.

Згодом стало відомо, що США спрямували флот і десант до берегів Венесуели. Армія США може перехопити судна наркокартелів, розбомбити виробництво кокаїну в джунглях і навіть ліквідувати президента країни, зазначають американські чиновники.