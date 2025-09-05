Заморозка після окупації: чому РФ ніколи не відмовиться від залишків Донбасу, — Дикий (відео)

У Кремлі дійшли висновку, що Сили оборони України не покинуть Донбас, і зараз для російських військ критично важливо захопити регіон під час бойових дій. Водночас РФ вкрай необхідна пауза у війні через важку економічну ситуацію.

Донбас для Москви є ключовою метою, і доки росіяни не візьмуть регіон повністю під свій контроль, вони не можуть дозволити собі зупинити бойові дії. Про поточні плани противника розповів 5 вересня ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Вони не можуть на це піти, поки Донбас не буде повністю під їхнім контролем. Тому що це занадто навіть для російського зомбованого суспільства. Занадто очевидно, що це провал, що не досягнуто навіть мінімальних цілей, не кажучи вже про ті, які публічно оголошували — про 4 області. Вони вже розуміють, що ми не підемо на капітуляційну умову вивести війська з Донбасу без бою", — вважає Дикий.

Військовий нагадав, що після переговорів на Алясці президент США Дональд Трамп вимагав від України вивести війська з регіону, однак Київ відмовився підкорятися тиску. Після цього, за його словами, Москва зосередилася на завданні захоплення Донбасу протягом найближчих двох-трьох місяців. Ключовими для Росії залишаються промислові міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка.

"Для них критично важливо взяти це з боєм, якщо вже ми не вийшли без бою. І після цього вони зможуть дозволити собі переговори про замороження за нинішньою лінією (фронту). Для зняття санкцій, відновлення економіки і підготовки остаточного вирішення "українського питання", — зазначив Дикий.

Підкреслюється, що Кремль розраховує на "в'єтнамсько-чеченський" варіант, коли тимчасове припинення бойових дій призведе до послаблення міжнародної допомоги Україні, після чого Росія спробує відновити наступ.

При цьому, додав експерт, західні партнери обговорюють "корейський сценарій", але Москва на нього не погодиться.

"Володимир Путін розглядає контроль над усією Україною як екзистенціальне питання для Росії", — підсумував Дикий.

Завершення війни — деталі

Нагадаємо, у західних медіа опублікували план США про завершення війни. План складається з трьох пунктів: один із — створення буферної зони під наглядом американців.

Нагадаємо, російські війська щодня намагаються наступати під Покровськом і проводять від 30 до 50 штурмів. За інформацією Генштабу ЗСУ росіян зупинили за півтора кілометра до південних околиць міста, однак за іншими джерелами, конфігурація фронту на Покровському напрямку дещо інша.