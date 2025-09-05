Заморозка после оккупации: почему РФ никогда не откажется от остатков Донбасса, — Дикий (видео)

В Кремле пришли к выводу, что Силы обороны Украины не покинут Донбасс, и сейчас для российских войск критически важно захватить регион в ходе боевых действий. В то же время РФ крайне необходима пауза в войне из-за тяжелой экономической ситуации.

Related video

Донбасс для Москвы является ключевой целью, и пока россияне не возьмут регион полностью под свой контроль, они не могу позволить себе остановить боевые действия. О текущих планах противника рассказал 5 сентября ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Наступление РФ - Евгений Дикий о планах Кремля см. 23:00

"Они не могут на это пойти, пока Донбасс не будет полностью под их контролем. Потому что это слишком даже для российского зомбированного общества. Слишком очевидно, что это провал, что не достигнуты даже минимальные цели, не говоря уже о тех, которые публично объявлялись — о 4 областях. Они уже понимают, что мы не пойдем на капитуляционное условие вывести войска из Донбасса без боя", — считает Дикий.

Военный напомнил, что после переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп требовал от Украины вывести войска из региона, однако Киев отказался подчиняться давлению. После этого, по его словам, Москва сосредоточилась на задаче захвата Донбасса в течение ближайших двух–трех месяцев. Ключевыми для России остаются промышленные города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Важно

"Решающая битва" за Донбасс: зачем Россия осуществила самую большую перегруппировку войск

"Для них критически важно взять это с боем, раз уж мы не вышли без боя. И после этого они смогут позволить себе переговоры о заморозке по нынешней линии (фронта). Для снятия санкций, восстановления экономики и подготовки окончательного решения "украинского вопроса", — отметил Дикий.

Подчеркивается, что Кремль рассчитывает на "вьетнамско-чеченский" вариант, когда временное прекращение боевых действий приведет к ослаблению международной помощи Украине, после чего Россия попытается возобновить наступление.

При этом, добавил эксперт, западные партнеры обсуждают "корейский сценарий", но Москва на него не согласится.

"Владимир Путин рассматривает контроль над всей Украиной как экзистенциальный вопрос для России", – подытожил Дикий.

Завершение войны — детали

Напомним, в западный медиа опубликовали план США о завершении войны. План состоит из трех пунктов: один из — создание буферной зоны под наблюдением американцев.

Напомним, российские войска ежедневно пытаются наступать под Покровском и проводят от 30 до 50 штурмов. По информации Генштаба ВСУ россиян остановили за полтора километра до южных окраин города, однако по другим источникам, конфигурация фронта на Покровском направлении несколько иная.