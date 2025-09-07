Російська ракета, що летіла на Суми, влучила по позиції окупантів (відео)

Збройні сили РФ, намагаючись атакувати місто Суми, вдарили по власній позиції.

Російські військові показали кадри наслідків падіння власної ракети. Відповідне відео поширюється в соцмережах.

Один із солдатів ЗС РФ розповів, що ракета пролетіла практично над головами і зійшла на їхнє розташування.

"Летіла на Суми, а у***ла по нас", — з нервовою посмішкою розповів російський військовий.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Крім того, солдат уточнив, що удар сильно налякав військовослужбовців підрозділу.

Сумське видання "Кордон.Медіа", посилаючись на інформацію власних джерел, повідомляє, що "схід" російської ракети стався біля тимчасово окупованого села Басівка Юнаківської громади.

Від Басівки до Сум трохи більше 35 кілометрів по прямій Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, у неділю вдень, 7 вересня, ворожий ударний дрон укотре вдарив по будівлі Сумської облдержадміністрації в центрі міста. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Крім того постраждав 13-річний хлопчик, а в його 6-річного брата — стресова реакція на вибух. Пізніше по допомогу до медиків звернувся 30-річний чоловік.

На початку серпня російська армія випустила два безпілотники по залізничному вокзалу в Сумах. Під обстріл потрапив пасажирський поїзд №45 "Харків — Ужгород".

А вдень 22 липня в Сумах ворожий ударний дрон під час повітряної тривоги впав просто на дорогу, коли там був інтенсивний автомобільний рух.