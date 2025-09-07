Летевшая на Сумы российская ракета попала по позиции оккупантов (видео)

Вооруженные силы РФ, пытаясь атаковать город Сумы, ударили по собственной позиции.

Related video

Российские военные показали кадры последствий падения собственной ракеты. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Один из солдат ВС РФ рассказал, что ракета пролетела практически над головами и сошла на их расположение.

"Летела на Сумы, а у***ла по нам", — с нервной улыбкой рассказал российский военный.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Кроме того, солдат уточнил, что удар сильно напугал военнослужащих подразделения.

Сумское издание "Кордон.Медиа", ссылаясь на информацию собственных источников сообщает, что "сход" российской ракеты произошел возле временно оккупированного села Басовка Юнаковской громады.

От Басовки до Сум чуть более 35 километров по прямой Фото: DeepStateMAP

Напомним, в воскресенье днем, 7 сентября, вражеский ударный дрон в очередной раз ударил по зданию Сумской облгосадминистрации в центре города. Ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Кроме того пострадал 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата — стрессовая реакция на взрыв. Позже за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина.

В начале августа российская армия выпустила два беспилотника по железнодорожному вокзалу в Сумах. Под обстрел попал пассажирский поезд №45 "Харьков — Ужгород".

А днем 22 июля в Сумах вражеский ударный дрон во время воздушной тревоги упал прямо на дорогу, когда там было интенсивное автомобильное движение.