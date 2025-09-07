Уряд США не дає підтримки: в Україні загинули понад 90 американських добровольців, — NYT

В російсько-українській війні з 24 лютого 2022 року загинули щонайменше 92 добровольці зі США. При цьому уряд Штатів майже не надає допомоги своїм громадянам, які служать в українській армії.

В Національному музеї історії України у Другій світовій війні представили виставку, присвячену участі іноземних комбатантів у нинішніх бойових діях, пише 7 вересня The New York Times. За словами куратора виставки Юрія Горпинича, від початку повномасштабної війни в Силах оборони України служили кілька тисяч американських громадян — із них загинули в боях щонайменше 92.

Журналісти зазначають, що при цьому уряд США не відступається від наміру уникати навіть натяків на пряме зіткнення між американськими та російськими військовими. За словами авторів матеріалу, причиною цього є наявність в обох країн ядерної зброї, і добровольці-комбатанти зі Штатів не отримують від уряду майже ніякої підтримки.

Пораненим під час служби в українські армії американцям допомагає некомерційна організація, RT Weatherman Foundation. Вона також повертає останки загиблих і займається справами зниклих безвісти.

Після першої хвилі на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році потік американських добровольців до ЗСУ зменшився, проте не припинився, зауважують журналісти. З часом змінився їхній склад: зараз більшу частку складають люди без військового досвіду, старшого віку чи ветерани армії США, які хочуть поновити військову кар'єру. За незалежними оцінками в українській армії воювали від понад 1 000 до кількох тисяч американців, однак офіційні дані не публікуються.

За словами авторів матеріалу, найголовнішою мотивацією американських добровольців залишається обурення російською агресією. Серед інших причин — прагнення лишити позаду складне життя, бажання отримати другий шанс у військовій кар'єрі чи випробувати себе на полі бою, а також пошуки мети та можливостей, яких їм бракує вдома.

Нагадаємо, американський морський піхотинець Пол Вілан у річницю звільнення з російської в'язниці 1 серпня розповів, що росіяни відправляють ув'язнених іноземців на війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп 25 серпня заявив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки для України, проте більше "не витрачає грошей" на допомогу Києву.