Колишній заручник Кремля заявив, що іноземців у російських в'язницях відправляють на війну в Україні

Американця Пола Вілана звільнили в серпні 2024 року в рамках обміну між країнами Заходу, а також Росією і Білоруссю. Пола і ще 15 заручників поміняли на кілера ФСБ Вадима Красікова і шпигунів РФ. Наразі Вілан усе ще не може налагодити своє життя у США.

Related video

"Ви буквально починаєте все спочатку. У таких людей, як я, які повернулися додому після п'яти з половиною років, насправді не так уже й багато залишилося. Будинку немає. Машин немає. Роботи немає. Медичної страховки немає", — розповів Пол Вілан, колишній заручник Кремля журналістам CNN у річницю звільнення з російської в'язниці.

Пола Вілана повернули до США після п'яти років у російській колонії

Пола Вілана, колишнього морського піхотинця США, заарештували 2018 року, коли він приїхав до Москви на весілля друга. Суд засудив його до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві. Він і влада США заявляли про його невинуватість.

За словами Вілана, повернення додому в Мічиган стало для нього випробуванням.

"Мені знадобився певний час, щоб відчути себе комфортно, катаючись тими самими вулицями, якими я їздив раніше, гуляючи в парку і займаючись звичними справами, особливо з моїм собакою, коли він був живий", — розповів Вілан. Його собака помер, поки він відбував термін у російській колонії.

Пол Вілан не зміг знайти нову роботу. Він пояснив, що деякі компанії не беруть на роботу людей, які відсиділи у в'язниці, незалежно від того, чи було це ув'язнення неправомірним, і йому доводиться конкурувати з людьми, у яких у резюме немає майже шестирічної перерви.

Пол Вілан втратив усе, поки сидів у російській колонії Фото: Соцсети

"Більшість людей розуміють проблему неправомірного затримання. Але вони не знають, що з цим робити. Це не вписується в їхню політику або процедури", — розповів колишній заручник Кремля.

Вілан працював із представниками Демократичної партії від Мічигану Деббі Дінгелл і Гейлі Стівенс, а також іншими, щоб ухвалити закон, "який фінансуватиме медичну, стоматологічну та психологічну допомогу, перелічену в Законі Левінсона, що ніколи не фінансувалася, а також надавати компенсації тощо колишнім заручникам, яких було неправомірно затримано".

Пол Вілан також хоче зустрітися з президентом Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, щоб обговорити це питання.

Вілан підтримує зв'язок з іншими ув'язненими, які разом із ним відбували покарання в російській виправній колонії в Мордовії. Включно з відомими журналістами Еваном Гершковичем та Алсу Курмашевою, яких обміняли на російських шпигунів разом із ним.

Цю установу, ІК-17, тепер закрито, і замість неї там утримуватимуть українських військовополонених, сказав Вілан. Він заявив, що умови утримання там були жахливими.

"Їжа гірша, ніж у нас. У Росії колосальні економічні проблеми. Тюремні охоронці незадоволені. Охоронців не вистачає на всіх", — розповів він. Поки Пол Вілан відбував свій термін у Росії, його намагався вбити інший ув'язнений.

Пол Вілан у залі суду Фото: РИА Новости

За його словами, ув'язненим, особливо іноземцям, кажуть, що якщо вони хочуть вибратися, їм доведеться йти воювати в Україну на боці Росії.

Обмін Пола Вілана на кілера ФСБ

У 2024 році країни Заходу обміняли Пола Вілана та інших, яких неправомірно затримали в РФ і Білорусі, на російських шпигунів і навіть кілера ФСБ Вадима Красікова, якого засудили до довічного терміну в Німеччині за вбивство Зелімхана Хангошвілі, учасника Другої Чеченської війни. У РФ прилетіли десять осіб, зокрема шпигунське подружжя Дульцевих, які проживали в Словенії під аргентинськими паспортами, і двоє їхніх неповнолітніх дітей. Красикова в Москві зустрічав особисто Володимир Путін.

Вадима Красикова зустрів особисто Путін Фото: Скриншот

Нагадаємо, цей обмін відбувся за президента США Джо Байдена. За Дональда Трампа у США повернули американця Марка Фогеля, якого заарештували 2021 року.

Утім, не встиг Фогель повернутися додому, як у Росії тут же затримали чергового американця.