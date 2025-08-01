Бывший заложник Кремля заявил, что иностранцев в российских тюрьмах отправляют на войну в Украине

Американец Пол Уилан был освобожден в августе 2024 года в рамках обмена между странами Запада, а также Россией и Беларусью. Пола и еще 15 заложников поменяли на киллера ФСБ Вадима Красикова и шпионов РФ. Сейчас Уилан все еще не может наладить свою жизнь в США.

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"Вы буквально начинаете все сначала. У таких людей, как я, вернувшихся домой после пяти с половиной лет, на самом деле не так уж много осталось. Дома нет. Машин нет. Работы нет. Медицинской страховки нет", - рассказал Пол Уилан, бывший заложник Кремля журналистам CNN в годовщину освобождения из российской тюрьмы.

Пола Уилана вернули в США после пяти лет в российской колонии

Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, арестовали в 2018 году, когда он приехал в Москву на свадьбу друга. Суд приговорил его к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Он и власти США заявляли о его невиновности.

По словам Уилана, возвращение домой в Мичиган стало для него испытанием.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы почувствовать себя комфортно, катаясь по тем же улицам, по которым я ездил раньше, гуляя в парке и занимаясь привычными делами, особенно с моей собакой, когда она была жива", — рассказал Уилан. Его собака умерла, пока он отбывал срок в российской колонии.

Пол Уилан не смог найти новую работу. Он объяснил, что некоторые компании не берут на работу людей, отсидевших в тюрьме, независимо от того, было ли это заключение неправомерным, и ему приходится конкурировать с людьми, у которых в резюме нет почти шестилетнего перерыва.

Пол Уилан потерял все, пока сидел в российской колонии Фото: Соцсети

"Большинство людей понимают проблему неправомерного задержания. Но они не знают, что с этим делать. Это не вписывается в их политику или процедуры", — рассказал бывший заложник Кремля.

Уилан работал с представителями Демократической партии от Мичигана Дебби Дингелл и Хейли Стивенс, а также другими, чтобы принять закон, "который будет финансировать медицинскую, стоматологическую и психологическую помощь, перечисленную в Законе Левинсона, которая никогда не финансировалась, а также предоставлять компенсации и тому подобное бывшим заложникам, которые были неправомерно задержаны".

Пол Уилан также хочет встретиться с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить этот вопрос.

Уилан поддерживает связь с другими заключенными, которые вместе с ним отбывали наказание в российской исправительной колонии в Мордовии. Включая известных журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, которых обменяли на российских шпионов вместе с ним.

Это учреждение, ИК-17, теперь закрыто, и вместо него там будут содержать украинских военнопленных, сказал Уилан. Он заявил, что условия содержания там были кошмарными.

"Еда хуже, чем у нас. У России колоссальные экономические проблемы. Тюремные охранники недовольны. Охранников не хватает на всех", — рассказал он. Пока Пол Уилан отбывал свой срок в России, его пытался убить другой заключенный.

Пол Уилан в зале суда Фото: РИА Новости

По его словам, заключенным, особенно иностранцам, говорят, что если они хотят выбраться, им придется идти воевать в Украину на стороне России.

Обмен Пола Уилана на киллера ФСБ

В 2024 году страны Запада обменяли Пола Уилана и других, которых неправомерно задержали в РФ и Беларуси на российских шпионов и даже киллера ФСБ Вадима Красикова, которого осудили на пожизненный срок в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, участника Второй Чеченской войны. В РФ прилетели десять человек, в том числе шпионская чета Дульцевых, которые проживали в Словении под аргентинскими паспортами и двое их несовершеннолетних детей. Красикова в Москве встречал лично Владимир Путин.

Вадима Красикова встретил лично Путин Фото: Скриншот

Напомним, этот обмен произошел при президенте США Джо Байдене. При Дональде Трампе в США вернули американца Марка Фогеля, которого арестовали в 2021 году.

Впрочем, не успел Фогель вернуться домой, как в России тут же задержали очередного американца.