В российско-украинской войне с 24 февраля 2022 года погибли по меньшей мере 92 добровольца из США. При этом правительство Штатов почти не оказывает помощи своим гражданам, которые служат в украинской армии.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне представили выставку, посвященную участию иностранных комбатантов в нынешних боевых действиях, пишет 7 сентября The New York Times. По словам куратора выставки Юрия Горпинича, с начала полномасштабной войны в Силах обороны Украины служили несколько тысяч американских граждан — из них погибли в боях по меньшей мере 92.

Журналисты отмечают, что при этом правительство США не отступается от намерения избегать даже намеков на прямое столкновение между американскими и российскими военными. По словам авторов материала, причиной этого является наличие у обеих стран ядерного оружия, и добровольцы-комбатанты из Штатов не получают от правительства почти никакой поддержки.

Раненым во время службы в украинской армии американцам помогает некоммерческая организация, RT Weatherman Foundation. Она также возвращает останки погибших и занимается делами пропавших без вести.

После первой волны в начале полномасштабного вторжения в 2022 году поток американских добровольцев в ВСУ уменьшился, однако не прекратился, отмечают журналисты. Со временем изменился их состав: сейчас большую долю составляют люди без военного опыта, старшего возраста или ветераны армии США, которые хотят возобновить военную карьеру. По независимым оценкам в украинской армии воевали от более 1 000 до нескольких тысяч американцев, однако официальные данные не публикуются.

По словам авторов материала, главной мотивацией американских добровольцев остается возмущение российской агрессией. Среди других причин — стремление оставить позади сложную жизнь, желание получить второй шанс в военной карьере или испытать себя на поле боя, а также поиски цели и возможностей, которых им не хватает дома.

Напомним, американский морской пехотинец Пол Вилан в годовщину освобождения из российской тюрьмы 1 августа рассказал, что россияне отправляют заключенных иностранцев на войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Вашингтон готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, однако больше "не тратит денег" на помощь Киеву.