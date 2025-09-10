"Гола та боса": президент Словаччини емоційно відреагував на атаку "Шахедів" на Польщу

Президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав вторгнення російських БПЛА до Польщі дуже небезпечним інцидентом і водночас нагадав, що його країна взагалі не має захисту від безпілотників.

"Словаччина сьогодні гола та боса і не може негайно відреагувати, якщо дрон порушить наш повітряний простір , як це сталося в Польщі", – наводить слова Пеллегріні видання tvnoviny.sk. Таку ситуацію президент Словаччини назвав авантюрою з безпекою.

Петер Пеллегріні наголосив, що "треба зробити все можливе, щоб наша країна мала таку систему[ППО]". Інакше, за його словами, людям доведеться «лише сподіватися, що дрон не впаде на їхній населений пункт».

Щоправда, президент Словаччини сказав, що наразі не має інформації про ризик цілеспрямованої атаки на його країну. Проте він все одно побоюється "технічних збоїв": мовляв, безпілотник або ракета, що атакує цілі поблизу словацького кордону, може відхилитися від своєї траєкторії із непередбачуваними наслідками.

Нагадаємо, сьогодні уночі Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу – у тому числі були закриті й обидва аеропорти у Варшаві, а польська армія підійняла у небо декілька винищувачів F-16.

Також Фокус писав про те, чому ППО не збила дрони та якою буде відповідь Варшави й НАТО. Масований заліт російських «шахедів» у Польщу став першим настільки відвертим порушенням повітряного простору країни-члена НАТО.

Ще стало відомо, як Польща збивала російські дрони. Військові були змушені застосувати засоби ППО, зокрема, німецькі системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені на польській території.