"Голая и босая": президент Словакии эмоционально отреагировал на атаку "Шахедов" на Польшу

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал вторжение российских БПЛА в Польшу очень опасным инцидентом и одновременно напомнил, что его страна вообще не имеет защиты от беспилотников.

"Словакия сегодня голая и босая и не может немедленно отреагировать, если дрон нарушит наше воздушное пространство, как это произошло в Польше", — приводит слова Пеллегрини издание tvnoviny.sk. Такую ситуацию президент Словакии назвал авантюрой с безопасностью.

Петер Пеллегрини подчеркнул, что "надо сделать все возможное, чтобы наша страна имела такую систему [ПВО]". Иначе, по его словам, людям придется "только надеяться, что дрон не упадет на их населенный пункт".

Правда, президент Словакии сказал, что пока не располагает информацией о риске целенаправленной атаки на его страну. Однако он все равно опасается "технических сбоев": мол, беспилотник или ракета, атакующая цели вблизи словацкой границы, может отклониться от своей траектории с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, сегодня ночью Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в том числе были закрыты и оба аэропорта в Варшаве, а польская армия подняла в небо несколько истребителей F-16.

Также Фокус писал о том, почему ПВО не сбила дроны и каким будет ответ Варшавы и НАТО. Массированный залет российских "шахедов" в Польшу стал первым настолько откровенным нарушением воздушного пространства страны-члена НАТО.

Еще стало известно, как Польша сбивала российские дроны. Военные были вынуждены применить средства ПВО, в частности, немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на польской территории.