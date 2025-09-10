РФ атакувала дронами Польщу з території Білорусі, — Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російські дрони, які вторглися до повітряного простору Польщі, навмисно летіли саме таким курсом, і навряд чи це було технічною помилкою.

Related video

Російські безпілотники "чітко йшли цим курсом", наводить слова Пісторуса Tagesschau. Дронам не потрібно було летіти в напрямку Польщі, щоб досягти України, наголосив очільник німецького оборонного відомства. На його думку, "немає жодних підстав" вважати, що дрони просто припустилися помилки через корекцію курсу. До того ж, серед безпілотників, що прилетіли до Польщі, було 19 дронів Shahed або подібних моделей, запущених з території Білорусі.

Також Борис Пісторіус нагадав, що росіяни вже не раз здійснювали провокації у балтійському регіоні – і у повітряному просторі країн Балтії, і в Балтійському морі. Ще одним напрямком їхніх зусиль з дестабілізації ситуації є Центральна Європа.

Очільник німецького Міноборони висловився на підтримку консультацій відповідно до статті 4 Договору про НАТО. Ця стаття передбачає, що держави-члени Альянсу проводять спільні консультації, коли існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів НАТО.

Нагадаємо, сьогодні уночі Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу – у тому числі були закриті й обидва аеропорти у Варшаві.

Також стало відомо, як Польща збивала російські дрони. Військові були змушені застосувати засоби ППО – зокрема, німецькі системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені на польській території.

Ще Фокус писав про те, чи наважиться Путін на війну з НАТО після "Шахедів" над Польщею. Із коментарів експертів випливає, що Кремль не лише тестує оборону Альянсу, а й шукає нову війну, використовуючи при цьому підтримку з боку Китаю.