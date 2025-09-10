РФ атаковала дронами Польшу с территории Беларуси, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши, намеренно летели именно таким курсом, и вряд ли это было технической ошибкой.

Российские беспилотники "четко шли этим курсом", приводит слова Писторуса Tagesschau. Дронам не нужно было лететь в направлении Польши, чтобы достичь Украины, подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства. По его мнению, "нет никаких оснований " считать, что дроны просто допустили ошибку из-за коррекции курса. К тому же, среди беспилотников, прилетевших в Польшу, было 19 дронов Shahed или подобных моделей, запущенных с территории Беларуси.

Также Борис Писториус напомнил, что россияне уже не раз совершали провокации в балтийском регионе — и в воздушном пространстве стран Балтии, и в Балтийском море. Еще одним направлением их усилий по дестабилизации ситуации является Центральная Европа.

Глава немецкого Минобороны высказался в поддержку консультаций в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. Эта статья предусматривает, что государства-члены Альянса проводят совместные консультации, когда существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов НАТО.

Напомним, сегодня ночью Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в том числе были закрыты и оба аэропорта в Варшаве.

Также стало известно, как Польша сбивала российские дроны. Военные были вынуждены применить средства ПВО — в частности, немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на польской территории.

Еще Фокус писал о том, решится ли Путин на войну с НАТО после "Шахедов" над Польшей. Из комментариев экспертов следует, что Кремль не только тестирует оборону Альянса, но и ищет новую войну, используя при этом поддержку со стороны Китая.