"Скуповують антидепресанти": в РФ зростає суспільна тривога через загрозу мобілізації, — розвідка

В Росії зростають продажі антидепресантів на тлі війни проти України та економічних проблем.

Продажі препаратів, які знижують тривожність, у першому півріччі 2025 року зросли на 10%, повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

"Росіяни скуповують антидепресанти на тлі мобілізаційних ризиків", — йдеться у повідомленні.

В СЗР уточнили, що з січня по липень 2025 року аптечні мережі реалізували 12,9 млн упаковок таких препаратів на $118 млн, що на 36% більше у грошовому вираженні, ніж роком раніше.

Українські розвідники підкреслили, що медики фіксують в Росії збільшення звернень із симптомами депресії, панічних атак, безсоння та залежності від ліків.

"Зростання попиту на психіатричні препарати відбувається на тлі масштабної кампанії зі створення реєстру військовозобов’язаних", — пояснили у розвідці.

Там також додали, що з липня росіяни масово отримують повідомлення про включення до бази, зокрема і жінки-медики, підлітки та особи з обмеженою придатністю.

"У держдумі наголошують, що запуск електронних повісток не означає початку мобілізації, проте саме ці повідомлення стали ключовим чинником суспільної тривоги", — наголосили в СЗР.

