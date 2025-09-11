"Скупают антидепрессанты": в РФ растет общественная тревога из-за угрозы мобилизации, — разведка

В России растут продажи антидепрессантов на фоне войны против Украины и экономических проблем.

Продажи препаратов, которые снижают тревожность, в первом полугодии 2025 года выросли на 10%, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Россияне скупают антидепрессанты на фоне мобилизационных рисков", — говорится в сообщении.

В СВР уточнили, что с января по июль 2025 года аптечные сети реализовали 12,9 млн упаковок таких препаратов на $118 млн, что на 36% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

Украинские разведчики подчеркнули, что медики фиксируют в России увеличение обращений с симптомами депрессии, панических атак, бессонницы и зависимости от лекарств.

"Рост спроса на психиатрические препараты происходит на фоне масштабной кампании по созданию реестра военнообязанных", — пояснили в разведке.

Там также добавили, что с июля россияне массово получают сообщения о включении в базу, в том числе и женщины-медики, подростки и лица с ограниченной пригодностью.

"В госдуме отмечают, что запуск электронных повесток не означает начала мобилизации, однако именно эти сообщения стали ключевым фактором общественной тревоги", — отметили в СВР.

